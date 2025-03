Ile Maurice: Une BMW accidentée - Polémique autour d'un ministre

Un accident de la route s'est produit mercredi vers 21 h 40 sur la bretelle B1 Slip Road, à Trianon, en direction du rondpoint de Verdun. Une BMW blanche a violemment percuté la glissière de sécurité avant de terminer sa course dans un fossé. L'accident a rapidement fait l'objet d'une large diffusion sur les réseaux sociaux, suscitant une vive controverse.

Selon les informations disponibles, la voiture aurait roulé à une vitesse de 150 km/h au moment des faits. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans, aurait perdu le contrôle du véhicule en abordant un virage. Parmi les quatre passagers, deux jeunes hommes de 20 et 19 ans ont subi des blessures et ont été transportés à une clinique privée par des volontaires. Le conducteur ainsi que le fils d'un ministre, présent dans la voiture, sont sortis indemnes de l'accident.

Les autorités sont rapidement intervenues sur les lieux. La police a effectué des relevés et a confirmé qu'aucune anomalie sur l'état de la route n'a été signalée. Un test d'alcoolémie et un test de dépistage de drogues ont été effectués sur le conducteur, se révélant tous deux négatifs. Le véhicule accidenté a ensuite été remorqué jusqu'au poste de police de Rose-Hill par la Private Towing Unit. Toutefois, au-delà des faits, l'accident a pris une tournure politique. Une publication sur les réseaux sociaux a insinué un lien entre la voiture accidentée et Aadil Ameer Meea. Selon certaines informations circulant en ligne, cette sortie nocturne était une célébration de l'anniversaire du fils du ministre, qui aurait laissé son ami prendre le volant.

Face à la montée de la polémique, le ministre du Développement industriel, Aadil Ameer Meea, a publié une déclaration officielle sur sa page Facebook. Il a fermement démenti toute implication personnelle, précisant que le véhicule appartient à l'un de ses proches. Il a condamné la propagation de fausses informations et a qualifié certaines vidéos diffusées en ligne de «montages» visant à nuire à sa réputation et à celle de sa famille. «Je déplore profondément que certaines personnes profitent d'un tel incident pour propager des mensonges et semer la confusion.» Fait troublant : la plaque d'immatriculation du véhicule accidenté a été retirée. À qui appartient réellement cette voiture ?