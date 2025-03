Cote d'Ivoire: L'essor économique du pays à l'épreuve des élections de 2025

TLDR

La Côte d'Ivoire connaît l'une des plus fortes reprises économiques d'Afrique, avec une croissance annuelle du PIB de 7 % en moyenne entre 2012 et 2023.

Le taux de chômage est de 5 % et le PIB par habitant atteindra 2 900 dollars en 2024, soit le taux le plus élevé d'Afrique de l'Ouest après celui du Cap-Vert.

Les tensions politiques s'accroissent alors que M. Ouattara, aujourd'hui âgé de 83 ans, pourrait briguer un quatrième mandat controversé lors des élections qui se tiendront dans le courant de l'année

La Côte d'Ivoire connaît l'une des plus fortes reprises économiques d'Afrique, avec une croissance annuelle du PIB de 7 % en moyenne entre 2012 et 2023 et prévue à 6,5 % en 2024 et 2025, selon le FMI. L'inflation reste relativement faible, à 3,8 %, contre une moyenne de 21,6 % en Afrique de l'Ouest. Le taux de chômage des jeunes est de 5 % et le PIB par habitant atteindra 2 900 dollars en 2024, soit le niveau le plus élevé d'Afrique de l'Ouest après le Cap-Vert.

La croissance est tirée par la diversification au-delà du cacao, les services et l'industrie représentant désormais plus de 75 % du PIB. Les investissements privés augmentent régulièrement, soutenus par des incitations fiscales et le développement des infrastructures sous la présidence d'Alassane Ouattara, un ancien fonctionnaire du FMI. L'accès à l'électricité est passé de 34 % en 2013 à plus de 90 % en 2024, et un projet pétrolier et gazier offshore de 10 milliards de dollars mené par l'entreprise italienne Eni devrait porter la production de pétrole à 200 000 barils par jour d'ici 2027.

Cependant, l'économie est confrontée à des risques. La faiblesse du système éducatif limite la main-d'oeuvre qualifiée et la croissance tirée par le pétrole soulève des inquiétudes quant à sa durabilité. Plus important encore, les tensions politiques s'accroissent alors que M. Ouattara, aujourd'hui âgé de 83 ans, pourrait briguer un quatrième mandat controversé lors des élections qui se tiendront plus tard dans l'année, face aux contestations de l'opposition et aux souvenirs des conflits passés.

Points clés à retenir

Le redressement économique de la Côte d'Ivoire a fait de ce pays un rare point positif dans une région en proie à l'inflation, à la stagnation et à l'insécurité. La combinaison de la discipline macroéconomique, du développement des infrastructures et de l'augmentation des investissements étrangers a créé une base solide pour une croissance continue.

Cependant, les progrès du pays restent vulnérables aux risques politiques. À l'approche des élections de 2025, la stabilité et la transition du leadership seront essentielles pour maintenir la confiance des investisseurs et protéger les progrès réalisés au cours de la dernière décennie. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire prouve que les réformes structurelles et les investissements stratégiques peuvent favoriser une croissance inclusive, mais ces progrès doivent s'accompagner d'une maturité politique.