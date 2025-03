Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 1263e réunion tenue le 6 mars 2025 sur le Changement climatique : Défis à la paix et à la sécurité en Afrique.

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Se référant aux précédentes décisions et déclarations de l'Organe politique de l'UA, en particulier, la Décision [Assembly/AU/Dec. 815(XXXV)] de la Conférence de l'UA adoptée par la 35e Session ordinaire de la Conférence de l'Union tenue les 5 et 6 février 2022, qui reconnaît le « lien inextricable entre le climat, la paix et la sécurité » et la demande faite à la Commission d'accélérer la finalisation d'une étude d'évaluation des risques de sécurité liés au climat, en consultation avec les États membres, ainsi que d'élaborer rapidement une Position africaine commune sur le lien entre le climat, la paix et la sécurité ; rappelant la stratégie et le Plan d'action de l'UA sur le changement climatique et le développement résilient (2022-2032), qui soulignent le rôle du changement climatique comme multiplicateur de menaces potentielles dans le contexte des conflits et de la sécurité humaine ;

Rappelant également toutes ses décisions et prises de position antérieures sur le lien entre le climat, la paix et la sécurité, en particulier les communiqués suivants : [PSC/PR/COMM.1079 (2022)] adopté lors de sa 1079e réunion tenue le 21 avril 2022 ; [PSC/MIN/COMM.1114 (2022)] adopté lors de sa 1114e réunion, tenue au niveau ministériel, le 18 octobre 2022 ; [PSC/PR/COMM.1051 (2021)] adopté lors de sa 1051e réunion tenue le 26 novembre 2021 ; et [PSC/PR/COMM.1240 (2024)] adopté lors de sa 1240e réunion tenue le 30 octobre 2024 ; Prenant acte des remarques liminaires de S.E. Ambassadeur Mohamed Arrouchi, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et Président en exercice du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA pour le mois de mars 2025 ; des remarques introductives de S. E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité ; et de la présentation de S.E. Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l'UA a l'Agriculture, au Développement rural, l'Économie bleue et l'Environnement durable ;

Notant également les déclarations du Représentant de la République du Kenya, champion de l'UA pour le changement climatique, de S.E. Parfait Onanga Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'UA, du représentant du Centre de Compétence sur le Changement Climatique (4C Maroc) ainsi que celle du représentant de l'Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine (Initiative AAA) ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité :

1. Reconnaît les efforts importants déployés par l'UA et les principales parties prenantes en matière de changement climatique en Afrique ; à cet égard, reconnaît les contributions et rôles importants des différentes parties prenantes africaines pour faire progresser le programme relatif au dérèglement climatique, à la paix et à la sécurité, y compris la Conférence de l'UA, le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux (CER/MR), le Groupe africain de négociateurs sur le changement climatique et le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix en Afrique (CCCPA) ;

2. Souligne la nécessité de mobiliser un financement adéquat et durable pour combler le déficit de financement de l'adaptation, financer les pertes et dommages, assurer une transition juste, atteindre les contextes les plus vulnérables, renforcer les facilités africaines de financement et d'intensifier les actions en faveur de la sécurité climatique sur le continent ; à cet égard, invite les partenaires de l'UA à continuer d'assurer un financement soutenu, prévisible et durable, adapté aux besoins spécifiques de l'Afrique, pour faire face aux défis du changement climatique et à son impact sur la paix et la sécurité ;

3. Encourage les investissements consacrés à la mise en oeuvre d'initiatives africaines pertinentes pour l'adaptation de l'agriculture africaine, ainsi que les projets visant la durabilité des ressources naturelles, la stabilité des ressources humaines et la sécurité des ressources institutionnelles, ainsi que d'autres domaines de développement tels que la durabilité environnementale ;

4. Souligne l'importance d'intégrer les dimensions environnementales et climatiques, y compris l'adaptation de l'agriculture, dans les stratégies visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement en Afrique ;

5. Appelle à un renforcement de la coopération entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux pour relever les défis liés au climat ; et souligne qu'il est impératif de définir des solutions africaines, notamment en matière d'éducation et d'emploi des jeunes, d'améliorer la recherche et la collecte de données en Afrique, d'élaborer une Position africaine commune sur le lien entre le changement climatique, la paix et la sécurité, et de mettre en place un cadre de collaboration pour les initiatives relatives au changement climatique, à la paix et à la sécurité ;

6. Souligne qu'il est impératif d'améliorer la gouvernance du changement climatique en renforçant les capacités en matière de sécurité climatique, de garantir l'inclusion, de se concentrer sur les groupes marginalisés, de lutter contre la violence fondée sur le sexe et d'intégrer des indicateurs de conflit climatique dans les systèmes d'alerte rapide ; à cet égard, souligne la nécessité de développer les connaissances parmi les différentes parties prenantes, notamment en renforçant les capacités de la société civile, d'utiliser les connaissances endogènes et traditionnelles et de garantir une collecte de données inclusive à cette fin ;

7. Demande à la Commission de l'UA de soutenir et de renforcer sa collaboration avec les initiatives visant à renforcer les capacités de l'Afrique à anticiper, prévenir et gérer efficacement les défis du changement climatique, notamment l'Initiative pour l'Adaptation de l'Agriculture africaine (AAA), l'Initiative pour la Sécurité, la Stabilité et la Durabilité en Afrique (SSS) et les trois Commissions sur le climat, à savoir la Commission du Sahel, la Commission des États insulaires et la Commission du Bassin du Congo, en coordination avec des centres d'excellence tels que le Centre d'excellence africain pour la résilience et l'adaptation, l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) et les Réponses climatiques pour le maintien de la paix (CRSP), en collaboration avec l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) ;

8. Demande à la Commission de l'UA, en collaboration avec les partenaires, de mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer la capacité du continent à anticiper, prévenir et gérer les défis du changement climatique, en mettant l'accent sur les projets d'adaptation sur l'ensemble du continent ;

9. Encourage les États membres à mettre en oeuvre les initiatives africaines pertinentes pour l'adaptation de l'agriculture africaine, ainsi que les projets visant à renforcer les trois principaux atouts de l'Afrique : ses ressources humaines (stabilité), ses ressources naturelles (durabilité) et ses ressources institutionnelles (sécurité) ;

10. Encourage également la coopération Sud-Sud et les partenariats stratégiques, en multipliant les engagements et les réunions, afin de partager les meilleures pratiques et les innovations technologiques pour une adaptation collective et efficace ; et appelle à la diffusion d'outils numériques d'adaptation, tels que l'outil de suivi de l'adaptation de l'agriculture africaine, afin de fournir aux décideurs des données précises et actualisées pour guider leurs politiques en la matière ;

11. Invite les États membres à améliorer la communication sur les phénomènes liés au changement climatique tels que la sécheresse, les cyclones et les inondations afin d'assurer efficacement la préparation aux catastrophes et la réduction des risques aux niveaux local, national, régional et continental ;

12. Demande à la Commission d'accélérer la finalisation de l'étude sur le lien entre le climat et les conflits, qui définira également les différents impacts du changement climatique sur la sécurité du continent africain, en consultation avec les États membres, les CER/MR, les Commissions sur le Climat, les institutions africaines et les centres d'excellence africains concernés ;

13. Attend avec intérêt la finalisation de la Position africaine commune sur le changement climatique, la paix et la sécurité, à l'issue d'une procédure régulière et en tenant compte des contributions de tous les États membres de l'UA, du Groupe africain de négociateurs, des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux de prévention, de gestion et de règlement des conflits (CER/MR), ou son intégration ultérieure dans les politiques et les cadres nationaux et régionaux ;

14. Tout en soulignant la nécessité de mobiliser 1. 3 000 milliards de dollars E.U d'ici à 2030 pour faire face à l'action immédiate contre le changement climatique en Afrique et dans d'autres pays en développement ayant la plus faible capacité d'adaptation aux impacts du changement climatique, se félicite de l'adoption par la COP 29 tenue à Bakou, en Azerbaïdjan, du nouvel objectif de financement du climat de 300 milliards de dollars E.U par an d'ici à 2035, et de l'opérationnalisation des marchés du carbone au titre de l'Article 6 de l'Accord de Paris visant à renforcer la capacité de matérialiser un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique par la mise en oeuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN) et des Plans nationaux d'adaptation (PA) ; et à cet égard appelle à une mise en oeuvre diligente de ces décisions ;

15. Exhorte les États membres à poursuivre l'élaboration d'une approche globale et inclusive visant à renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de santé et les systèmes de protection sociale afin d'accélérer le développement social et économique des communautés ;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.