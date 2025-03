Cameroun: Emilienne Befolo bourguignon présente son ouvrage - Ma famille, ma fille et moi !

«Ma famille, ma fille et moi ! » ouvrage de 104 pages publié aux éditions le Lys Bleu , ouvre les portes d'un voyage intime et profond, où se tissent amour, résilience et espérance. Cet ouvrage se présente comme une lumière pour ceux qui affrontent les épreuves de la vie, une main tendue pour ceux que le doute et la douleur ont effleurés.

En partageant des fragments de son parcours, Émilienne Befolo Bourguignon, l'auteure, explore avec authenticité les mystères des liens humains et familiaux, et révèle comment, même face aux défis les plus ardus, l'amour véritable et la force intérieure peuvent triompher.

Ce récit sincère et inspirant vous convie à découvrir la puissance insoupçonnée qui se cache en chacun de nous.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Émilienne Befolo Bourguignon, est coach de vie et thérapeute Bien-être, elle offre un accompagnement bienveillant pour aider les particuliers et les entreprises qui en ont besoin à mieux se connaître et s'épanouir.

Passionnée par la psychologie, la philosophie, la musique et la danse, elle s'inspire de son vécu dans sa région de coeur, la Bourgogne-Franche-Comté où elle réside depuis 23 ans. Curieuse et ouverte d'esprit, elle a écrit cet ouvrage pour partager ses expériences sur les relations humaines et transmettre des astuces et conseils pratiques.

L' ouvrage "MA FAMILLE, MA FILLE ET MOI!" est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne , sur le site internet www.lysbleueditions.com au prix de 12 €,