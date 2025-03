Togo: Un système de santé plus solide avec le soutien de l'ONU et de l'initiative One Health

Le système des Nations Unies (SNU) a réaffirmé son engagement à renforcer son appui au système de santé togolais en misant sur l'initiative One Health, qui promeut une approche intégrée liant santé humaine, animale et environnementale.

La coordinatrice résidente des Nations Unies au Togo, Coumba Dieng Sow, a renouvelé cet engagement jeudi lors d'un entretien avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Tchin Darre.

La rencontre a permis de faire le point sur les progrès réalisés et les défis persistants en matière d'accès aux soins pour la population.

Les discussions ont porté notamment sur les infrastructures sanitaires, la gouvernance du système de santé et le capital humain, avec un accent particulier sur l'extension et la modernisation des établissements de santé dans le pays.

One Health, ou « Une seule santé », est une approche interdisciplinaire qui reconnaît l'interconnexion étroite entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Face aux défis sanitaires mondiaux -- pandémies, zoonoses, changement climatique, résistance antimicrobienne -- cette approche vise à renforcer la prévention, la détection et la réponse aux menaces sanitaires, en misant sur la coopération entre secteurs.

Au Togo, comme dans plusieurs pays, les Nations Unies soutiennent activement l'initiative One Health. Plusieurs agences, dont l'OMS, la FAO, le PNUD, l'UNICEF ou encore le PNUAH, collaborent avec les autorités nationales pour intégrer cette approche dans les politiques publiques. Cela se traduit par :

Le renforcement de la coordination intersectorielle entre les ministères de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de l'élevage et de l'eau.

Le développement de systèmes de surveillance intégrés pour détecter rapidement les épidémies d'origine animale ou environnementale.

La formation des professionnels de santé humaine et vétérinaire, pour mieux prévenir et gérer les risques sanitaires complexes.

Le soutien aux réformes législatives et réglementaires en matière de santé publique, biosécurité, gestion des déchets, utilisation des antibiotiques, etc.

Dans le contexte togolais, One Health est particulièrement pertinent face à :

La recrudescence des zoonoses (maladies transmises de l'animal à l'homme), comme la rage ou la grippe aviaire.

Les effets du changement climatique sur la santé (inondations, insécurité alimentaire, prolifération des vecteurs de maladies).

Les défis environnementaux liés à la déforestation, à l'urbanisation rapide, à la pollution des eaux et à l'usage non contrôlé de produits chimiques.

En intégrant One Health dans ses programmes, le système des Nations Unies au Togo vise à renforcer la résilience du système de santé, améliorer la sécurité sanitaire, et promouvoir une réponse coordonnée et inclusive aux crises sanitaires. Cette approche est également essentielle pour atteindre plusieurs ODD.