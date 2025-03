Sénégal: Développement du Waqf - La Haw présente sa vision et sa feuille de route

La Haute autorité du waqf (Haw) a organisé avec succès son premier Iftar le 20 mars 2025. Selon un communiqué de presse, cet événement a réuni les parties prenantes de l'écosystème du Waqf, des représentants du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des partenaires techniques et financiers (notamment le corps diplomatique arabo-musulman), des acteurs du secteur privé, de la société civile et des médias.

«L'Iftar a été l'occasion pour la Haw de présenter sa vision et sa feuille de route pour le développement du Waqf au Sénégal, sous la direction de son nouveau Directeur général, Dr Ahmed Lamine Athie. Les discussions ont porté sur le rôle du Waqf comme levier innovant pour une croissance inclusive et durable, et sur les initiatives et projets en cours de la Haw », renseigne la note.

La soirée a débuté par une prière d'ouverture et un mot de bienvenue de El Hadji Amar Lô, président de la Commission de supervision de la Haw, qui a souligné l'importance de cet événement pour renforcer les liens entre les acteurs du Waqf et promouvoir son rôle dans le développement économique et social du Sénégal.

Le programme s'est poursuivi avec la diffusion d'une vidéo institutionnelle montrant les projets d'investissement phares de la Haw, une présentation éclairante sur le Waqf par Dr Abdoulaye Diakhaté, responsable de la Cellule juridique et partenariat, et une communication du Directeur général, Dr Ahmed Lamine Athie, sur l'importance du Waqf dans le cadre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » et la présentation de la vision et de la feuille de route de la Haw.

Un panel d'experts de haut niveau, modéré par Dr Adama Diéye, Consultant en finance islamique, a permis d'explorer les initiatives et projets de la Haw.

La soirée a également été marquée par la remise d'attestations à quatre nouveaux Waqf formalisés dès ce premier trimestre de l'année 2025, témoignant de la dynamique de développement du Waqf au Sénégal.

La Haw se félicite du succès de ce premier Iftar et réaffirme son engagement à oeuvrer pour le développement du Waqf au Sénégal, en collaboration avec tous les acteurs concernés.

«Je voudrais commencer par exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et son Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me nommant à la tête de la Haute Autorité du Waqf. Cette nomination intervenue le 8 janvier dernier est un honneur et une responsabilité que j'assume avec engagement et détermination », a déclaré. Dr Ahmed Lamine Athie, Directeur général de la Haw. Il se dit déterminé à positionner le Waqf comme un levier innovant dans le cadre des politiques sociales de l'Etat.

«Nos priorités incluent le développement des Waqf publics, la mobilisation de ressources pour financer des projets sociaux, et la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable au développement du Waqf. Nous avons également partagé les avancées significatives de la Haw, notamment les études de faisabilité de dix projets d'investissements sociaux soutenus par la Banque islamique de développement (Bid) », a-t-il dit.