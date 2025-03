Afrique: 12e édition de l'Africa Ceo Forum - Le Sénégal à l'honneur avec la présence de Bassirou Diomaye Faye

Prévue pour les 12 et 13 mai prochain, la 12e édition de l'Africa Ceo Forum se tiendra dans un contexte économique mondial difficile marqué par une montée du protectionnisme, une réduction de l'aide au développement et un service de la dette au coût élevé.

Selon un communiqué de presse, cette édition sera marquée par la présence de plusieurs chefs d'Etat. Parmi eux, il y aura le président Bassirou Diomaye Faye. Organisé par Jeune Afrique Media Group et co-organisé par la Société financière internationale (Ifc), l'Africa Ceo Forum 2025 réunira 2 000 chefs d'entreprise et décideurs gouvernementaux afin d'apporter des solutions concrètes à ces défis et opportunités. Axé sur le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ? », le forum s'intéressera aux manières d'optimiser la collaboration public-privé afin de faire progresser le développement durable.

Les discussions s'articuleront autour de trois piliers clés : l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en oeuvre de la Zlecaf. Grâce à l'innovation et à la collaboration, le Forum vise à renforcer la position économique de l'Afrique sur la scène mondiale.

«Le contexte transactionnel actuel impose à l'Afrique de lever enfin les freins qui entravent encore son secteur privé. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'il sait faire preuve d'agilité stratégique, de capacité d'innovation et de réactivité face aux mutations économiques, le secteur privé est le meilleur atout économique du continent. Donner aux entreprises les moyens d'être le moteur du développement, c'est la mission portée par l'Africa Ceo Forum depuis sa création », a déclaré Amir Ben Yahmed, Président de l'Africa Ceo Forum.

Selon le document, améliorer la gouvernance et la transparence sera essentiel pour créer un environnement favorable aux affaires, garantir une plus grande efficacité dans la prise de décision publique et renforcer la confiance des investisseurs. Les politiques publiques devront être stratégiquement conçues pour relever les défis structurels du continent, notamment le développement des industries à forte valeur ajoutée, la promotion de l'industrialisation et l'exploitation du potentiel énergétique et humain de l'Afrique.

L'Africa Ceo Forum servira de plateforme pour des débats stratégiques de haut niveau, des négociations et des ateliers, abordant des thèmes tels que la gouvernance pilotée par l'intelligence artificielle, l'avenir énergétique de l'Afrique, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'évolution du financement local dans un contexte de baisse de l'aide au développement.

« Nous avons le privilège de co-organiser l'Africa Ceo Forum pour la cinquième année consécutive - un partenariat qui reflète notre engagement en faveur d'un secteur privé dynamique et tourné vers l'avenir en Afrique En soutenant des solutions locales et en les rendant plus attractives pour les investisseurs, nous travaillons avec les dirigeants du secteur privé africain pour lancer de nouveaux modèles de progrès durables. », a déclaré Makhtar Diop, directeur général d'Ifc.