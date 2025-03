Afrique: La technologie juridique tunisienne Juridoc obtient des fonds pour s'étendre sur tout le continent

TLDR

Go Big Partners et 216 Capital Ventures ont investi conjointement dans Juridoc.tn, une entreprise de technologie juridique basée en Tunisie qui vise à se développer dans la région OHADA, qui couvre 17 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'investissement devrait soutenir l'expansion régionale de Juridoc et contribuer au développement des services de technologie juridique en Afrique.

Le financement soutient l'objectif de Juridoc d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité du droit grâce à des outils numériques dans toute la région. L'entreprise, fondée par Assali Kais, Maya Boureghda Chebeane et Anis Wahabi, propose des services juridiques axés sur la technologie et destinés aux particuliers et aux entreprises.

Go Big Partners et 216 Capital Ventures sont tous deux soutenus par le fonds de fonds ANAVA, géré par Smart Capital. Lancé en 2021 avec un objectif de 100 millions d'euros, ANAVA vise à soutenir l'écosystème du capital-risque en Tunisie. En juillet 2024, ANAVA a contribué à hauteur de 4,5 millions d'euros au fonds GO LIVE de Go Big, qui totalise 8 millions d'euros et se concentre sur les startups B2B en phase de démarrage dans des secteurs tels que l'AgriTech, la HealthTech et la cybersécurité.

L'expansion de Juridoc.tn dans la région de l'OHADA met en évidence une tendance plus large à la transformation du secteur juridique africain par la technologie. En s'implantant dans 17 pays africains dotés d'un cadre commun en matière de droit des affaires, l'entreprise relève un défi majeur : rendre les services juridiques plus accessibles, plus abordables et plus efficaces.

Le soutien de deux sociétés de capital-risque dans le cadre de l'initiative tunisienne ANAVA témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans les startups spécialisées qui ciblent les lacunes réglementaires et opérationnelles dans les secteurs mal desservis. La technologie juridique en Afrique reste un espace émergent, et le succès de Juridoc pourrait créer un modèle pour des entreprises similaires visant à s'étendre à de multiples juridictions.