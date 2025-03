Egypte: L'entreprise égyptienne Grinta se développe grâce à un nouveau financement et à l'acquisition d'une clinique Citi

TLDR

Grinta a obtenu un financement d'un montant non divulgué et a acquis Citi Clinic

Le tour d'investissement stratégique a été mené par Beltone Venture Capital et Raed Ventures.

L'acquisition de Citi Clinic permet à Grinta d'avoir accès à plus de 150 000 patients.

La startup Grinta, basée au Caire, est une plateforme technologique B2B qui numérise la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Elle a obtenu un financement d'un montant non divulgué et a acquis Citi Clinic, l'une des principales chaînes de services de soins de santé primaires d'Égypte. Le tour d'investissement stratégique a été mené par Beltone Venture Capital et Raed Ventures.

Fondée en 2021, Grinta fournit aux pharmacies indépendantes un accès à des produits pharmaceutiques et médicaux traçables provenant de multiples fournisseurs, ainsi que des services d'exécution, de planification de la demande et de financement des stocks. La société collabore avec des fabricants, des distributeurs, des grossistes et des pharmacies pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique basée sur les données.

L'acquisition de Citi Clinic permet à Grinta d'accéder à plus de 150 000 patients et d'étendre sa présence au-delà de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en proposant des services de santé directs. Cette opération fait suite à un précédent tour de table de 8 millions de dollars réalisé par Grinta en 2022 et à l'acquisition en 2023 de la plateforme de commerce électronique B2B Auto-Cure.

Points clés à retenir

L'expansion de Grinta dans les services de soins de santé primaires est le signe d'une évolution vers un écosystème de technologies de la santé plus intégré en Égypte. En combinant la gestion de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et les soins directs aux patients, l'entreprise se positionne comme un acteur clé des soins de santé numériques.

Face à la demande croissante de chaînes d'approvisionnement médicales efficaces et de soins de santé accessibles, le modèle de Grinta pourrait servir de modèle pour des marchés similaires en Afrique et au Moyen-Orient. En cas de succès, la startup pourrait attirer d'autres investissements et partenariats, accélérant ainsi la transformation numérique dans le secteur des soins de santé de la région.