Après une formation acquise en qualité, hygiène, sécurité et environnement, un groupe de 26 étudiants ont reçu hier, jeudi 20 mars 2025, leurs attestations de formation. La cérémonie de réception de ces diplômes s'est ténue au Lycée technique commercial El Hadji Abdoulaye Niasse de Kaolack, en présence des autorités administratives, territoriales, académiques et dignitaires de la région.

Fruit du partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle, le Projet d'appui au Développement des compétences et de l'Entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) et le capital "Invest Africa", ce programme, au-delà des filières classiques souvent enseignées dans ce genre de capacitation, a aussi pris en compte, cette fois-ci, la dimension de l'innovation, autrement dit la formation sur les métiers du pétrole et du gaz.

Les jeunes qui viennent de recevoir leurs diplômes pourront désormais intégrer toute cette chaîne de valeur c'est-à-dire certaines compagnies de pétrole ou de gaz, les entreprises auxquelles elles sont connectées, et pourront y travailler grâce à leurs compétences. D'ailleurs, c'est une initiative stratégique pour préparer les nombreux jeunes en quête d'emplois à pourvoir trouver une place dans les nouvelles compagnies pétrolières et gazières du pays.

Ainsi financé à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA valable pour six ans (2019 décembre 2025), le PDCEJ, dans son itinéraire, a formé 3054 jeunes dans les quatre secteurs qu'il s'est attribué, à savoir les hydrocarbures, le secteur du pétrole et du gaz, le solaire, l'agroalimentaire, et les peaux et cuirs.

En marge de cet effectif, 483 jeunes ont été incubés, en plus des 92 projets financés grâce à la collaboration avec la Banque agricole pour un montant de 612 millions de francs CFA. Hormis ces interventions, le PDCEJ a également réussi à faire accompagner un effectif de 158 jeunes par l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME).

En ce qui concerne l'avenir de ces jeunes diplômés, 20 parmi eux sont déjà certifiés pour travailler dans les plateformes pétrolières ou gazières. Et, en dépit des systèmes de recrutement directs au niveau des sociétés et autres compagnies de la place, le PDCEJ, à travers d'autres stratégies, compte accompagner les jeunes dans le modèle entrepreneurial où ils auront la chance d'être leurs propres employeurs.