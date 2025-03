Le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, Yankhoba Diémé, a présidé hier, jeudi 20 mars, la cérémonie de transfert des services de la navigation aérienne de l'Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Ce transfert symbolise, selon lui, l'engagement de l'État du Sénégal à garantir la sécurité, l'efficacité et la modernisation de notre espace aérien conformément aux standards internationaux les plus exigeants. Il invite le personnel de cet aéroport de Saint-Louis qui devient les nouveaux collaborateurs de l'ASECNA à être le plus loyal possible à l'égard de son employeur, à lui être fidèle et à s'engager au travail.

Ce transfert qui vient d'être officiellement acté à Saint-Louis englobe la gestion des équipements de navigation, l'exploitation du contrôle du trafic aérien, les communications, la surveillance et la météorologie aéronautique afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. Il permet également de réduire significativement les charges d'exploitation.

Dans ce cadre, le personnel technique (contrôleurs aériens, techniciens de maintenance, météorologues aéronautiques, pompiers d'aérodrome, etc.), qui assurait ces services, est également transféré à l'ASECNA. « Ce transfert symbolise notre engagement commun à garantir la sécurité, l'efficacité et la modernisation de notre espace aérien conformément aux standards internationaux les plus exigeants. Il traduit également la volonté de l'État du Sénégal de renforcer la coopération avec l'ASECNA, un partenaire stratégique dont l'expertise en matière de gestion et de régulation du trafic aérien est non seulement connue mais très reconnue », a déclaré Yankhoba Diémé.

En effet, cette décision découle de la résolution adoptée lors de la 73ème session du Comité des Ministres de l'ASECNA, tenue le 26 juillet 2024 à Ouagadougou, intégrant ainsi l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis aux activités communautaires de l'agence. « Toutefois, la gestion commerciale et les opérations aéroportuaires restent sous la responsabilité de AIBD S.A, qui continuera à assurer la croissance de cette infrastructure moderne et à promouvoir le développement des activités extra-aéronautiques », a précisé M. Diémé avant de rappeler également la place stratégique qu'occupe l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis dans le dispositif aéroportuaire national. « Son développement s'inscrit dans la dynamique globale de renforcement des infrastructures aéronautiques du Sénégal, en lien avec les objectifs de la vision Sénegal 2050.

La modernisation de ses installations et l'amélioration de la gestion des services de navigation aérienne contribueront non seulement à la fluidité du transport aérien, mais aussi à l'attractivité économique et touristique de la région nord de notre pays », a-t-il fait savoir. Ainsi, en transférant la gestion des services de navigation aérienne à l'ASECNA, il s'agit pour l'État du Sénégal de garantir une supervision technique de haute qualité, qui répond aux exigences de sécurité et de performance.

Cela participe aussi au renforcement de l'intégration de notre espace aérien dans le cadre régional et international, conformément aux engagements pris par le Sénégal dans le domaine du transport aérien. Ce transfert de services de la navigation aérienne de l'aéroport de Saint-Louis à l'ASECNA est impératif pour relever les défis de sécurité liés à u trafic aérien, selon Lamine Ndiaye, adjoint au maire de la commune de Saint-Louis.

L'honorable député Seynabou Yacine Samb, quant à elle, s'est appesantie sur les attentes des populations de la capitale du Nord relatives aux offres d'emplois à proposer au niveau de cet aéroport international de Saint-Louis. Pour rappel, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a été entièrement rénové dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS). Aligné sur les meilleurs standards internationaux, il est doté d'équipements de dernière génération.

La cérémonie a eu lieu en présence du Directeur général de l'ANACIM, Ndiaga Basse, du Directeur général de AIBD S.A, Cheikh Mouhamadou Abiboulaye Dièye, et de la représentante du Directeur général de l'ASECNA au Sénégal, Mme Aïssatou Sy. Cette agence réunit depuis sa création en 1959 à Saint-Louis, 18 États membres et la France.