Tunisie: Journée mondiale de l'eau le 22 mars - « Le pays s'est adapté à la pénurie d'eau et a trouvé des solutions », selon Abdallah Rebhi

Abdallah Rebhi, ancien Secrétaire d'Etat aux Ressources Hydriques et expert international dans le domaine de l'eau, a déclaré, ce vendredi, que la journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année, a été instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1992, et que chaque année, les citoyens sont sensibilisés à l'importance de l'utilisation rationnelle et l'exploitation durable des ressources en eau. L'expert a souligné que la situation actuelle de la Tunisie en termes de précipitations est satisfaisante. Les stocks des barrages sont actuellement estimés à 841 millions de mètres cubes et sont remplis à 35,5 %, a-t-il déclaré, ajoutant que la saison est bonne.

Il a exprimé l'espoir que les précipitations contribuent à augmenter les stocks de certains barrages en mars et avril, soulignant que la situation n'est pas critique, mais qu'il faut être prudent.

L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont une faible part d'eau par habitant, a-t-il déclaré, notant que 80 % des pays sont confrontés à des problèmes d'eau, et que les précipitations dans cette région sont estimées à 2 % des précipitations totales dans le monde. S'agissant de la Tunisie, qui enregistre 400 m3 d'eau environ par habitant et par an en moyenne, elle se trouve sous le seuil du stress hydrique, fixé à 500 m3.

L'expert a souligné que Zaghouan fournissait de l'eau à la Tunisie, mais qu'elle est aujourd'hui confrontée à une grave pénurie, évoquant, par ailleurs, la question des barrages qui sont affectés par le passage des années. « La Tunisie s'est adaptée à la pénurie d'eau et a trouvé des solutions, et certains pays se sont inspirés de l'expérience tunisienne », a-t-il déclaré. « Malgré les difficultés rencontrées en Tunisie, malgré les lacunes du système d'approvisionnement en eau et les années de sécheresse, la Tunisie peut faire mieux », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'en 1975, les réserves en eau d'eau étaient disponibles, mais qu'il n'y avait pas assez de barrages. Il a, par ailleurs, souligné l'importance et la nécessité de maintenir l'eau sous la gestion et la propriété de l'État, ajoutant que « nous sommes en mesure d'éviter 50% des pertes en eau à tous les niveaux ».

Il a rappelé que l'étude du code de l'eau a été lancée en 2008, sans qu'aucun changement n'ait été effectué à ce jour, mettant l'accent sur la nécessité d'examiner les structures chargées de la gestion des ressources en eau, en en rajoutant soit de nouvelles si nécessaire ou en abandonnant certaines.