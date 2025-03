Angola: Le FADA met à disposition 33 milliards de kwanzas pour l'agriculture familiale

Luanda — Le Fonds de Développement Agraire (FADA) a mis à disposition 33 milliards de kwanzas de 2020 à 2024 pour financer trois mille 713 projets liés aux activités de l'agriculture familiale dans le pays, a souligné jeudi, à Luanda, la présidente du Conseil d'Administration de cette institution, Felisbela Francisco.

S'adressant à la presse, en marge du Cycle Annuel de Conférences 2025 de la Banque Nationale d'Angola (BNA), qui dans cette première édition était axée sur le thème « Opportunités de financement pour le Secteur Productif », la responsable a précisé qu'en 2024, 1 808 projets ont été financés, évalués à 18 milliards de kwanzas, ayant bénéficié à 37 000 agriculteurs.

Avec ce financement, a-t-elle ajouté, on s'attend à la production d'un million 500 tonnes de produits divers, sur 162 mille hectares.

Pour cette année, il est prévu de financer plus de cinq mille agriculteurs dans différentes lignes, notamment l'acquisition de semences, d'engrais, de pesticides, de plus de 900 équipements agricoles, en plus du renforcement des fonds communautaires de 400 coopératives et du fonds de roulement pour couvrir les dépenses de préparation des terres.

La première édition du cycle annuel de conférences 2025 a été dirigée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et a vu la participation des ministres de la Planification, Victor Guilherme, de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, ainsi que du secrétaire du président de la République pour le secteur productif, João Nkosi.

L'activité a également compté sur la participation des responsables des organismes de régulation et de surveillance du système financier, de l'Association bancaire angolaise, des représentants d'institutions financières, d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs.

Les sujets abordés comprenaient « Crédit et microcrédit : défis et solutions », « Réglementation du crédit au secteur productif et du microcrédit », « Assurance agricole » et « Solutions de financement alternatives et accès au crédit en Angola : le point de vue des opérateurs ».