Algérie: Musée du Moudjahid de Batna - Préservation de la mémoire nationale

Batna — Le musée du Moudjahid de Batna, avec les précieux témoignages vivants et les diverses pièces historiques, qu'il conserve jalousement, veille sur des pans entiers de la mémoire nationale et de l'histoire glorieuse de l'Algérie.

Le musée, situé sur la route de Tazoult (sud-est de Batna), a recueilli depuis le début de son activité en 2000, plus de 970 témoignages vivants sur la glorieuse Révolution de libération, représentant 470 heures d'enregistrement, qui constituent un acquis de premier plan, documentant, par l'image et le son, de précieux faits historiques, a indiqué le directeur du musée, Nabil Badla.

"Ces témoignages sont d'autant plus précieux qu'ils proviennent de quelques-uns des premiers compagnons du Martyr Mustapha Benboulaïd, qui ont assisté à la préparation puis au déclenchement de la glorieuse Révolution, et qui ont donné, avant leur mort, de nombreux détails sur la réunion historique de Legrine, sur la distribution d'armes, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, à Dechrat Ouled Moussa, et sur plusieurs batailles ayant eu la région des Aurès pour théâtre", a ajouté le directeur du musée.

Le musée conserve également quelque 1.017 pièces, notamment des armes et des équipements utilisés durant la lutte armée, plus de 1.800 documents, dont des rapports et des lettres de combattants de l'Armée de libération nationale (ALN), ainsi que plus de 2 400 photographies de Moudjahidine et de Martyrs de la Wilaya I historique (Aurès-Nememchas), le tout réparti sur deux salles d'exposition accessibles aux visiteurs.

Le musée du Moudjahid de Batna renferme une aile spécialement dédiée au héros Mustapha Benboulaïd comprenant des photos et des documents, ainsi que des objets lui ayant appartenu, découverts, selon M. Badla, en 2011 dans un sous-sol secret de son domicile à Arris, et mis au jour lors de la restauration de la demeure après la décision du ministère des Moudjahidine d'en faire un musée.

Une fréquentation tout au long de l'année

Le musée est fréquenté tout au long de l'année par des visiteurs de tous âges qui viennent de toutes les régions du pays, en particulier pendant les vacances scolaires, les commémorations historiques et les fêtes nationales, a confié le directeur du musée à l'APS.

Outre les élèves, les étudiants universitaires, les stagiaires des établissements de formation professionnelle, les acteurs d'associations, ainsi que les touristes nationaux et étrangers, le musée suscite l'intérêt des chercheurs en histoire et des professeurs d'université. Pour la seule année 2024, pas moins de 14.600 visiteurs y ont été enregistrés, a fait savoir le responsable.

Les séminaires historiques et les différentes activités organisées dans l'enceinte du musée, à l'occasion de la commémoration des dates historiques et des fêtes nationales, attirent toujours des passionnés d'histoire, selon M. Badla, qui a précisé que les activités organisées sont supervisées par le comité scientifique du musée, composé de professeurs spécialisés en histoire de l'université de Batna 1.

Selon le directeur du musée, la structure "continue de recueillir le maximum de témoignages vivants sur la glorieuse Révolution et à documenter les événements vécus dans la région durant la lutte pour l'indépendance".

M. Badla a ajouté que les équipements modernes récemment réceptionnés par le musée, dans le cadre du processus de numérisation des musées du pays, dont un studio complet pour l'enregistrement de témoignages vivants et des écrans tactiles géants, "donneront sans doute une nouvelle impulsion aux efforts déployés localement pour la préservation de la mémoire".

Les équipements "intelligents" contribueront à améliorer l'activité du musée, par une "présentation digitale" des documents et des témoignages sur la Révolution, recueillis jusqu'à présent, au moyen de supports numériques, ce qui permettra de préserver les documents originaux pour la postérité et les générations futures.

Le musée du Moudjahid de Batna, actuellement rattaché au musée régional du Moudjahid de Khenchela, a été mis en service le 22 mars 1997 avec une salle d'exposition qui couvrait alors une superficie de 780 m2, avant que la structure ne soit agrandie pour abriter plusieurs autres installations, y compris une deuxième salle d'exposition et une grande salle de conférence d'une capacité d'environ 350 places.