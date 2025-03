Tunisie: Médecins dentistes - Les honoraires et les tarifs des actes médicaux soumis à la règlementation en vigueur

Le Bureau National du Syndicat tunisien des Dentistes de libre pratique en Tunisie a confirmé que les honoraires des dentistes sont soumis à une réglementation approuvée par le syndicat qui est le seul organisme habilité à fixer la liste des tarifs pour les actes et les interventions médicales.

« La révision à la hausse des tarifs n'est pas arbitraire. Elle résulte de l'augmentation du coût du matériel médical, des équipements, de la location des cliniques, des taxes et des frais de gestion, qui ont connu une inflation importante au cours des dernières années, ce qui rend l'ajustement nécessaire pour assurer la continuité et la qualité des prestations médicales fournies aux citoyens », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) est pleinement consciente des coûts réels des soins et des actes médicaux, et le syndicat et la CNAM ont déjà convenu d'ajuster les taux de remboursement à partir de 2021 dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux prestations et aux soins fournis par les médecins dentistes.

Le syndicat a souligné que les dentistes en Tunisie travaillent dans des conditions difficiles « en raison de la marginalisation du secteur et de l'absence d'appréciation de ses spécificités, ainsi que de la pression fiscale et des coûts élevés ».

Les précisions apportées font suite aux déclarations dans les médias d'un responsable d'une organisation qui a accusé les dentistes d'augmenter illégalement les prix.

Le syndicat a déclaré que de telles déclarations « irresponsables » nuisent à la réputation du secteur au niveau national et international et reflètent une image négative des dentistes tunisiens dans le pays et à l'étranger, et qu'attaquer la crédibilité de la profession sans fournir de preuves claires est totalement inacceptable et nuit à la confiance entre le médecin et le patient.