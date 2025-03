Tunisie: Cité des Sciences de Tunis-Vacances de printemps - Un programme riche et diversifié

À l'occasion des vacances de printemps, la Cité des sciences de Tunis organise, du mardi 25 au samedi 29 mars, un programme scientifique et ludique riche, selon un communiqué publié vendredi.

Le programme débutera le mardi 25 mars avec deux ateliers scientifiques ouverts au public : le premier portera sur « l'extraction de l'ADN » et le second sur « les changements climatiques ». Le mercredi 26 mars, six ateliers seront organisés autour des thèmes suivants : « le caryotype et les anomalies chromosomiques », « le coeur », « la qualité de l'eau », « les avions miniatures », « les astéroïdes » et « la pression et le vide ».

Le jeudi 27 mars, un atelier intitulé « Nos amis les microbes » sera destiné aux enfants de cinq ans, suivi de deux autres sur « les cétacés » et « le calcul de la chance ». La journée comprendra également des ateliers sur « les changements climatiques », « ta santé dans ton assiette », « les déchets spatiaux » et « l'eau pour tous ».

Le vendredi 28 mars, le programme commencera par un atelier ouvert au public sur « l'extraction de l'ADN », suivi d'un atelier sur « la classification des animaux » pour les élèves du primaire. Trois autres ateliers seront consacrés à « l'électricité statique », « la qualité de l'eau » et « les applications spatiales ».

Le samedi 29 mars, la Cité des sciences invitera le public à observer l'éclipse partielle du soleil dans l'espace dédié à l'astronomie. Ensuite, un atelier sur « le caryotype et les anomalies chromosomiques » sera proposé aux enfants à partir de 14 ans, ainsi que trois ateliers ouverts au public sur « la chimie amusante », « les changements climatiques » et « la pression et le vide ».

Le programme se poursuivra le mercredi 2 avril avec neuf ateliers portant sur « l'extraction de l'ADN », « les fossiles », « l'eau pour tous », « la qualité de l'eau », « les applications spatiales », « la salle des mathématiques », « l'astronomie numérique », « la pression et le vide » et « la locomotion chez les animaux ».

Le jeudi 3 avril, neuf autres ateliers seront proposés sur « les méduses », « les parfums », « les changements climatiques », « les exoplanètes », « les muscles », ainsi que trois autres sur « l'alignement des planètes », « les changements climatiques » et « la pression et le vide ». Un atelier sur « le développement embryonnaire chez l'homme » sera également programmé.

Le vendredi 4 avril, les participants pourront assister à des ateliers sur « l'effet de serre et l'empreinte écologique », « les avions miniatures », « la pression et le vide », « la qualité de l'eau » et « la carte du ciel ». D'autres ateliers aborderont « la salle des mathématiques », « les déchets spatiaux » et « l'informatique ». Une visite encadrée du Jardin botanique de Tunis sera également ouverte au public.

Le samedi 5 avril, une série d'ateliers sera organisée, débutant avec « la Journée de l'eau », suivie d'ateliers sur « les chromosomes sanguins », « les méduses », « les changements climatiques » et « l'observation du soleil ». D'autres sessions seront dédiées aux « muscles » et à « la dynamique terrestre dans l'espace Vie et Homme ».

Le programme des vacances de printemps se clôturera le dimanche 6 avril 2025 avec des ateliers sur « la photosynthèse », « le calcul de la chance » et un atelier ouvert au public sur « la pression et le vide » dans l'espace des découvertes.