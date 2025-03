Tunisie: La ministre de la famille reçoit la cheffe du bureau du Conseil de l'Europe au pays

Le renforcement de la coopération et le développement du partenariat dans les domaines de l'enfance et des femmes ont été au centre d'un entretien tenu ce vendredi entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors, Asma Jebri, et la Cheffe du Bureau à Tunis et Coordinatrice de la Politique de voisinage avec le Sud de la Méditerranée du Conseil de l'Europe, Pilar Morales.

Selon un communiqué du département, la ministre de la famille a discuté avec son hôte du concours national de vidéo lancé le 08 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la Femme.

Organisé conjointement par le ministère de la famille et le Conseil de l'Europe et intitulé « au delà du cadre - Ce que l'oeil ne voit pas : Caméra contre la violence numérique à l'égard des femmes », le concours s'adresse aux jeunes amateurs dans le domaine de la production de contenu et de la réalisation de vidéos.

Ce concours vise à encourager les jeunes créateurs et créatrices à utiliser le pouvoir de la vidéo pour dénoncer et sensibiliser contre la cyber violence à l'égard des femmes. Les jeunes pourront aussi refléter de manière créative et didactique, au-delà du cadre de leurs caméras, leurs idées pour lutter contre ce fléau et proposer les solutions qui leur semblent capables de faire progresser vers une société sans violence.

Les prix seront remis le 13 août 2025, à l'occasion de la fête nationale de la Femme.

A noter que l'entretien s'est tenu en présence d'un représentant du ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que de représentants du Conseil de l'Europe