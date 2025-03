Tunisie: Comment simplifier la réintégration des 1,4 million de Tunisiens à l'étranger pour stimuler l'investissement ?

L'Observatoire National de la Migration a présenté les résultats d'une étude portant sur le thème de "L'engagement des compétences tunisiennes dans le développement de la Tunisie et la réintégration des Tunisiens de retour". Cette étude met en lumière la nécessité de réformer et simplifier les démarches administratives pour les migrants souhaitant investir en Tunisie, en collaboration avec les institutions financières, tout en développant des programmes spécifiques pour les Tunisiens de retour.

L'étude recommande notamment que le gouvernement travaille de manière concertée avec les institutions financières pour simplifier les démarches administratives des investisseurs migrants, notamment en réduisant les formalités liées à l'ouverture de comptes bancaires ou postaux. Elle propose également une réduction des coûts des transferts financiers vers la Tunisie, qui demeurent relativement élevés par rapport à la moyenne mondiale. Un autre axe majeur de l'étude est la mise en place de services financiers plus adaptés aux besoins des Tunisiens à l'étranger, ce qui pourrait favoriser l'investissement dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé et la création de nouvelles entreprises.

Les résultats de l'étude soulignent également l'importance d'encourager les investissements des migrants de retour. Les Tunisiens résidant à l'étranger représentent aujourd'hui 1,4 million de personnes, selon les données du ministère des Affaires étrangères et des Tunisiens à l'étranger. De plus, les transferts financiers des expatriés ont connu une hausse significative de 29,4 % entre 2017 et 2021, atteignant 8618 millions de dinars en 2021, contre 5035 millions de dinars en 2018.

L'étude met également en lumière la migration des compétences tunisiennes, en particulier entre 2015 et 2020, où 39 000 ingénieurs et 3 300 médecins ont quitté le pays pour travailler à l'étranger. Le nombre de Tunisiens de retour est estimé à 211 000, parmi lesquels 47 % sont des femmes revenues pour des raisons familiales, contre 28 % d'hommes pour des raisons similaires.

Les secteurs d'activité des migrants de retour se concentrent principalement sur la construction (24,6 %), l'agriculture et la pêche maritime (21,7 %), le commerce (16,9 %) et les services sociaux (14,7 %). Le commerce et la construction réunissent ainsi près de 44 % des secteurs d'activité des migrants de retour. Par ailleurs, ces derniers investissent principalement dans l'agriculture (30,61 %), la construction (29 %) et le commerce (22,7 %), tandis que les migrants actuels investissent davantage dans la construction (44,61 %), l'immobilier (30 %) et l'agriculture (15 %).

Concernant les modes d'intégration des migrants, l'étude révèle qu'en 2022, 22 846 Tunisiens ont migré dans le cadre de la coopération technique, 3 511 via l'embauche et 3 045 par le biais de la réinstallation.

Cette étude s'appuie sur les données du "National Survey on International Migration" pour analyser l'impact du retour des compétences tunisiennes sur le développement du pays. Elle insiste sur l'importance de leur contribution au transfert de connaissances et à une réintégration économique réussie. L'objectif principal de cette étude est de dresser un inventaire des compétences tunisiennes à l'étranger et de proposer des solutions pour faciliter leur retour en Tunisie et leur intégration dans le tissu économique national.