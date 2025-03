Tunisie: Vêtements de l'aïd - Les prix continuent de grimper au grand dam des parents

Le Président de l'Organisation Tunisienne Pour Informer le Consommateur (OTIC) Lotfi Riahi a affirmé, lors de son intervention, sur une radio privée, que les prix des vêtements de l'aïd ont augmenté entre 6 et 10% par rapport à l'année dernière.

Les prix des vêtements des enfants en-dessous de six ans oscillent entre 200 et 300 dinars tandis que ceux des habits des enfants âgés de plus de six ans sont compris entre 300 et 450 dinars.

La qualité souvent médiocre des vêtements et des tenues proposés dans les commerces, composés généralement pour les garçons d'un pantalon, d'une chemise et d'un blouson ou d'une légère veste et pour les filles d'un pantalon et d'un pull ou d'une robe et d'un gilet ainsi que des accessoires qui les accompagnent, ne correspond pas aux prix qui sont proposés.

Plusieurs enseignes commerciales ont pratiqué des réductions importantes allant jusqu'à 40% sur les vêtements de l'ancienne collection, la nouvelle n'étant pas concerné par les soldes. S'exprimant, par ailleurs, sur le coût des gâteux traditionnels achetés au cours de cette période à l'occasion de l'Aïd EL Fitr, le Président de l'OTIC a observé que la réalisation de ces gâteaux à la maison coûtait beaucoup moins cher que de les acheter dans des pâtisseries, cette différence pouvant atteindre jusqu'à trente dinars pour certaines variétés de gâteaux traditionnels.