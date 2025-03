Afrique: Journée mondiale de l'eau 2025 - La Croix-Rouge angolaise et l'IFRC apportent de l'eau potable ainsi que des messages sur l'hygiène aux communautés durement touchées par le choléra

communiqué de presse

Depuis qu'une épidémie de choléra a été confirmée en Angola le 7 janvier 2025, les volontaires de la Croix-Rouge angolaise ont été en première ligne pour aider les gens à éviter d'être exposés à cette maladie d'origine hydrique souvent mortelle.

Parfois, ils ont même apporté de l'eau dans les communautés dans des seaux, en équilibre sur leur tête, pour préparer des solutions d'hydratation orale ou fournir aux populations de l'eau potable.

L'épidémie s'est déclarée à Cacuaco, une banlieue de la province de Luanda, qui abrite la capitale du pays et environ 1,2 million d'habitants. Depuis, la maladie s'est propagée à 14 provinces et 57 municipalités, Luanda signalant le plus grand nombre de cas (3 788).

« Le vaccin oral contre le choléra est un outil important dans la lutte contre le choléra et c'est la première fois qu'il est utilisé en Angola, mais nous devons toujours le combiner avec d'autres mesures préventives telles que le traitement de l'eau, le lavage des mains avec du savon et l'assainissement.Catarina Laurinda, coordonnatrice de la réponse de la Croix-Rouge angolaise à l'épidémie de choléra

L'épidémie continue de s'aggraver en raison des mauvaises conditions sanitaires, de l'accès limité à l'eau potable et de la forte densité de population. Dans la province de Cuanza Norte, la maladie fait des victimes à un rythme alarmant.

Depuis le début de l'épidémie, la Croix-Rouge angolaise a formé 478 volontaires dans six provinces (Luanda, Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Uige et Zaire) afin d'aider le ministère de la santé à sensibiliser la population.

Les volontaires ont diffusé des informations sur les causes et les symptômes du choléra, les mesures de prévention et la promotion de l'hygiène par le biais du porte-à-porte et de la communication de masse dans les écoles, les marchés et d'autres lieux publics.

« Nos volontaires se rendent dans les foyers situés dans les points chauds du choléra, aident le ministère de la santé à mettre en place des installations de lavage des mains dans les endroits clés et fournissent de l'eau salubre et traitée ainsi que des solutions de nettoyage aux ménages », explique Catarina Laurinda, qui coordonne la réponse au choléra pour la Croix-Rouge angolaise.

« Dans le cadre des efforts de désinfection de l'eau, ils ont distribué plus de 20 000 comprimés de traitement de l'eau dans les communautés touchées.

Les volontaires de la Croix-Rouge angolaise suivent également les voies de transmission du choléra et veillent à ce que les populations aient accès à un approvisionnement en eau salubre et à des services d'assainissement et d'hygiène. Les équipes traitent les personnes au niveau communautaire en administrant une thérapie de réhydratation orale aux personnes atteintes de choléra et orientent les cas les plus graves vers les hôpitaux.

« Lorsque l'épidémie de choléra a éclaté à Cacuacuo, nous avons commencé par distribuer des comprimés de traitement de l'eau pour que la population ait accès à de l'eau potable », explique Joana Manuel Joao, volontaire de la Croix-Rouge angolaise.

« De cette façon, les malades pouvaient préparer les sels de réhydratation orale. Nous avons ensuite montré comment utiliser les comprimés et comment stocker correctement l'eau afin qu'elle ne soit pas contaminée. »

L'une des principales façons dont les volontaires soutiennent la campagne de vaccination contre le choléra est d'instaurer la confiance et de s'engager auprès des communautés. Les volontaires s'adressent aux chefs traditionnels des communautés et diffusent des informations sur le vaccin contre le choléra et sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement.

Le défi le plus important, cependant, est de s'assurer que les futures épidémies peuvent être évitées.

« Avec les outils dont nous disposons aujourd'hui et les connaissances que nous avons depuis plus d'un siècle, le choléra ne devrait pas être un problème de santé publique », déclare Alexandra Machado, actuellement en Angola en tant que coordinatrice de la santé publique de l'IFRC. « Ces dernières années, les épidémies de choléra sont devenues un phénomène annuel dans cette région ».

« C'est pourquoi l'IFRC aide les Sociétés nationales et les communautés à mieux se préparer, afin qu'elles soient en mesure de prévenir le choléra et d'autres épidémies au niveau communautaire. »

Ce travail de préparation et de développement est un élément clé du Plan d'éradication du choléra de la FICR, qui souligne que les services d'eau et d'assainissement doivent être accessibles à tous - et pas seulement en réponse à des épidémies ou à des situations d'urgence.

« Si nous voulons vraiment mettre fin au choléra, nous devons en reconnaître les causes profondes », explique Naemi Heita, qui dirige le bureau du groupe sectoriel de l'IFRC à Maputo et en Angola. « Les gouvernements, les ONG et le secteur privé doivent se mobiliser et augmenter les investissements dans les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que dans les systèmes sanitaires et sociaux, afin qu'ils puissent résister aux retombées des catastrophes, des conflits et du changement climatique. »

