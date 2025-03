Ile Maurice: Jayzy Soupe, la musique à fleur de peau

Le samedi 1eᣴ mars, lors du «Grand Concours Performing European Composers», Jayzy Soupe, qui y participait dans la catégorie des moins de 12 ans, l'a emporté. Ce concours est organisé par l'agence Immedia, avec le soutien de l'Union européenne, et s'est déroulé au Caudan Arts Centre.

L'interprétation de l'adolescent à la guitare de «Bourrée en Mi Mineur», de Johann Sebastian Bach, a séduit le jury. Qui est-il et comment est-il devenu guitariste ? Nous te faisons découvrir tout cela.

Jayzy Soupe vit à Grand-Baie. Il a fêté ses 12 ans le 11 mars. Il fréquente le collège Adolphe de Plevitz State Secondary School et est en Form I. Il vit chez ses grands-parents paternels et fait de la guitare depuis ses quatre ans. Son prof de musique est Eric Cathan, musicien reconnu. «Je suis content d'avoir remporté le premier prix dans ma catégorie. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est une grande fierté. C'est la cinquième fois que je me retrouve sur la scène du Caudan Arts Centre.

C'est mon prof de musique, Eric Cathan, qui a choisi le morceau que j'ai présenté. J'ai pratiqué trois fois par semaine pour pouvoir bien l'exécuter. Mes amis et le directeur de mon collège m'ont félicité», raconte Jayzy Soupe. La musique est son univers. «Quand je fais de la musique, je suis heureux. Je sens que je suis destiné à faire de la musique», explique-t-il. Jayzy Soupe raconte aussi que son apprentissage de la guitare n'a pas été difficile. L'adolescent confie qu'il compte continuer à faire de la musique et à participer à des concerts. «J'aimerais continuer à faire de la batterie aussi et plus tard, devenir enseignant de batterie et de guitare.»

Comme tous les autres enfants de son âge, Jayzy Soupe aime bien jouer. De temps à autre, il s'amuse avec ses camarades et ils jouent au football sur le terrain de Grand-Baie. Son message aux autres jeunes qui souhaitent faire de la musique : «Si vous voulez vous y mettre, essayez et si vous voyez que vous aimez cela, foncez. Il faut pratiquer pour savoir jouer, avoir de la discipline et écouter son professeur.»

Jayzy raconté par sa grand-mère, Claudia Soupe

«Jayzy est l'enfant de mon fils aîné, Xavier, qui est lui-même musicien. Jayzy habite avec moi depuis qu'il a un an et demi. Je suis sa maman de substitution. Il est, pour l'instant, mon seul petit-fils. J'ai essayé de lui inculquer des valeurs humaines importantes. Mais concernant la musique, je pense qu'il a cela dans son ADN et qu'il suit les traces de son père. Xavier est un joueur de djembé et travaille à l'hôtel. Je me souviens qu'au moment où il a vu le djembé de son papa, il a commencé à en jouer et le rythme était là. Il devait avoir trois ou quatre ans. À partir du djembé, il a commencé à taper sur différentes boîtes pour produire des sons.

Quand mon époux a vu que Jayzy s'intéressait aux percussions, il lui a fabriqué une batterie artisanale, avec notamment un support pour ventilateur et différentes boîtes. Jayzy a beaucoup aimé cela. Il jouait de la batterie artisanale, tout en chantant. Eric Cathan, qui est musicien et enseignant de musique, est venu habiter tout près de chez nous. Il a entendu Jayzy jouer de la batterie un jour et il lui a demandé s'il ne voulait pas apprendre à jouer de la guitare. Jayzy a tout de suite répondu par l'affirmative. Eric Cathan m'a raconté, par la suite, que quand Jayzy avait commencé à jouer de la guitare, c'était comme si il connaissait déjà cet instrument. C'est ainsi qu'a démarré son apprentissage de la guitare et depuis qu'il prend des cours, il a déjà accompagné Eric Cathan lors de trois concerts, qui ont eu lieu au Caudan Arts Centre. Eric Cathan m'a parlé de ce concours de musique classique et j'y ai inscrit Jayzy. Nous avons participé aux auditions et il a été sélectionné pour la finale avec le résultat que l'on sait.»

La parole à Eric Cathan

Eric Cathan, enseignant de musique et guitariste reconnu ayant pendant longtemps oeuvré en Australie, et aussi en France et à New York, tient à transmettre son talent et son amour de la musique aux jeunes. «J'ai entendu Jayzy jouer du tambour, fabriqué par son grand-père. Il gardait bien le rythme. Je lui ai alors proposé d'essayer la guitare. Quand il a touché la guitare, cela avait l'air naturel chez lui. Sa progression a été assez rapide. Il a une très bonne oreille musicale. Son grand atout, c'est qu'il me fait confiance. Il est discipliné et m'écoute, et c'est cela qui lui permet de progresser. Cette transmission est un tango qu'on danse à deux. Jayzy a le potentiel naturel d'aller très loin s'il reste bien encadré. Je m'attendais un peu à ce qu'il remporte le prix dans sa catégorie. Mais c'est un concours, le plus important est comment il continue après cela. On doit passer à un autre niveau désormais. C'est un travail d'équipe entre lui, sa famille et moi.»