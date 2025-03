Ile Maurice: SMS Pariaz réclame une révision judiciaire

SMS Pariaz de Jean-Michel Lee Shim ne s'avoue pas vain- cue et a déposé une requête de révision judiciaire au greffe de la Cour suprême, hier. SMS Pariaz conteste la décision de la Gambling Regulatory Authority (GRA) donnant l'ordre d'arrêter ses activités de paris internationaux sur les courses et les sportifs.

Dans son affidavit, Me Pazany Thandarayan, avoué et président de SMS Pariaz, réclame un ordre visant à suspendre deux décisions de la GRA datant du 17 mars 2025. La GRA a interdit SMS Pariaz d'organiser des paris sur les courses et le football international. Le président de SMS Pariaz soutient que les deux décisions de la GRA sont illégales. Il est d'avis que la GRA n'est pas habilitée à amender les conditions de la licence du SMS Pariaz en vertu de l'article 44 (4) de la GRA Act.

Selon Me Thandarayan, le board de la GRA a commis une erreur en amendant ses propres directives qui sont contraires aux «ordinary principles of fairness». Les décisions de la GRA affectent l'emploi de ses 300 employés. Pour l'avoué, les directives de la GRA sont motivées «by ill will with a view of driving the Applicant out of business». SMS Pariaz a retenu les services des avocats, Meᣵ Zakir Mohamed et Noor Hussenee.