Ile Maurice: La Chartreuse - Saveurs et traditions

Le thé est au coeur des traditions et de notre patrimoine culinaire. Que ce soit avec des biscuits, des gâteaux ou du pain... le thé est toujours présent et crée des émotions particulières. Le thé cultivé et produit à Maurice possède une identité propre et un goût incomparable. La Chartreuse est une marque intimement liée aux familles mauriciennes.

«Notre thé local se distingue avec son caractère naturellement doux et un peu astringent. Nous procédons à des assemblages uniques, enrichis par des influences locaux. Le thé mauricien se marie merveilleusement aux épices, à la vanille et aux plantes aromatiques de notre terroir,» précise Asvin Kumar Bokhoree, Chief Executive Officer de La Chartreuse.

Saveurs d'exception

1954, l'année où la fabuleuse histoire de La Chartreuse débute. A Maurice, les plantations jouissent d'un terroir exceptionnel avec des sols volcaniques riches en minéraux. L'équilibre entre l'ensoleillement, l'humidité et la fraîcheur des hauts plateaux confèrent à chaque feuille une grande finesse et des saveurs d'exception.

Pour obtenir un produit de haute qualité, chaque étape de la production, de la plantation à la tasse est rigoureusement surveillé. La cueillette est une étape clé. Seules les jeunes pousses et les deux premières feuilles sont récoltées car elles renferment les arômes les plus raffinés. Et après, il y a des cueilleurs expérimentés qui ont l'oeil pour sélectionner une matière première d'exception.

Le processus de transformation est tout aussi crucial. Grâce à des méthodes de fabrication modernes combinées à un savoir-faire traditionnel, La Chartreuse veille à préserver les arômes naturels du thé. Le flétrissage, le roulage, l'oxydation (pour le thé noir) et le séchage sont réalisés avec une précision extrême pour garantir un goût riche et équilibré.

Tournée vers l'avenir

La Chartreuse ne se repose pas sur des acquis. L'entreprise travaille actuellement sur le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché HORECA et des exportations. «Grâce à ces nouveaux développements, nous poursuivons notre mission de faire rayonner le thé mauricien en local et à l'international, tout en répondant aux évolutions du marché avec innovation et excellence,» explique Asvin Kumar Bokhoree.

Les défis auxquelles l'industrie fait face sont nombreux. Le vieillissement des cultivateurs et des plantations de thé est une préoccupation majeure. De moins en moins de jeunes s'engagent dans la filière et les théiers vieillissants produisent moins de feuilles de qualité, impactant la rentabilité et la compétitivité du thé mauricien, sans compter l'augmentation des coûts de production.

«Chez La Chartreuse, notre vision est de positionner le thé mauricien comme une référence d'excellence à l'échelle locale et internationale en proposant des produits d'exception tout en garantissant un développement durable et innovant de notre industrie,» conclut le CEO.