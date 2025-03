Togo: Une coopération repensée pour un partenariat équilibré

La France amorce une refonte profonde de sa politique de coopération avec l'Afrique, marquant une rupture avec les approches classiques du passé.

Le Togo, partenaire historique, est pleinement concerné par cette transformation.

Lors d'un échange avec la presse, organisé vendredi à la résidence de France à Lomé, l'ambassadeur Augustin Favereau a exposé les nouvelles orientations de la diplomatie française, fondées sur l'écoute, le respect mutuel et la co-construction.

'Nous avons fait des erreurs. Nous avons appris des méthodes, et nous avons aussi appris de ces erreurs », a reconnu le diplomate, tout en rejetant les invectives et en plaidant pour une critique constructive.

L'ambassadeur a insisté sur la nécessité d'un dialogue respectueux et ouvert, condition essentielle à la consolidation d'un partenariat durable.

Ce repositionnement s'inscrit dans l'impulsion donnée par le président Emmanuel Macron, en particulier à travers le Sommet de Montpellier qui a réuni de nombreux acteurs de la société civile africaine en 2021.

Cette rencontre a été le point de départ d'une nouvelle dynamique diplomatique, tournée vers une coopération horizontale et une implication accrue des acteurs africains, tels que les intellectuels, chercheurs, entrepreneurs et jeunes leaders.

Sur le plan économique, la relation entre la Paris et Lomlé repose désormais sur une logique de co-développement. Comme l'a souligné Jérôme Frouté, conseiller économique à l'ambassade de France, le changement est tangible. 'Ce n'est pas de l'incantation. C'est une réalité', a-t-il martelé.

La France est aujourd'hui le deuxième partenaire du Togo après la Chine, avec plus de 180 milliards deFcfa d'échanges commerciaux annuels. Plus de 50 filiales françaises sont présentes dans le pays, générant un chiffre d'affaires de 400 milliards de Fcfa et employant environ 3 000 Togolais.

Mais au-delà des chiffres, la dynamique actuelle met l'accent sur des investissements conjoints, fondés sur la réciprocité.

De nombreux entrepreneurs togolais formés en France développent aujourd'hui des activités dans l'Hexagone, illustrant une relation économique bilatérale fluide et équilibrée.

L'ambassade de France, en coopération avec des institutions telles que la Banque publique d'investissement (Bpifrance), déploie plusieurs mécanismes de financement au service des entreprises françaises et togolaises. Ces dispositifs visent à soutenir des initiatives créatrices de valeur et d'emplois, en cohérence avec la stratégie de transformation économique du Togo.

Cette nouvelle orientation de la coopération, fondée sur le respect, l'initiative locale et la co-responsabilité, témoigne d'un engagement clair à construire une relation plus juste, moderne et efficace.

Un virage nécessaire à l'heure où l'Afrique revendique pleinement sa place comme acteur à part entière dans les relations internationales.