Ethiopie: La GERD , moteur et catalyseur de l'optimisation de l'AfCFTA, selon le directeur de l'UNECA

<strong>Addis Ababa — Le Grand barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD) est crucial pour optimiser la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), a déclaré le directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de l'UNECA, Stephen Karingi.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur a noté que le GERD soutient directement les objectifs de l'AfCFTA en comblant les déficits énergétiques en Afrique australe et orientale, en permettant le commerce de l'électricité et en alimentant les industries manufacturières.

"Étant donné les pénuries d'énergie en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est, les investissements réalisés grâce à ce barrage offrent la possibilité non seulement d'échanger de l'électricité, mais aussi d'alimenter les processus de fabrication dans les pays qui cherchent à tirer parti de l'AfCFTA. Le barrage est donc à la fois un moteur et un catalyseur de l'optimisation de l'AfCFTA", a-t-il déclaré.

En outre, M. Karingi a souligné l'importance croissante des énergies renouvelables pour la compétitivité industrielle, notant que les empreintes carbone influenceront de plus en plus le commerce.

Selon lui, la DIRD a le potentiel de remédier aux pénuries d'énergie et de stimuler l'industrie manufacturière dans toute l'Afrique.

La capacité de l'Éthiopie à exporter l'électricité produite par la DIRD vers les pays d'Afrique de l'Est déficitaires en énergie via le pool énergétique d'Afrique de l'Est jouerait un rôle considérable, a-t-il ajouté.

Par exemple, l'interconnexion de 500 kilovolts entre l'Éthiopie et le Kenya est essentielle, car elle relie le pool énergétique d'Afrique de l'Est au pool énergétique d'Afrique australe, ce qui facilite l'élargissement du commerce de l'électricité.

M. Karingi a expliqué qu'une ligne de 500 kilovolts a été établie entre l'Éthiopie et le Kenya et que l'interconnexion permet d'acheminer l'électricité de l'Éthiopie vers le pool énergétique d'Afrique de l'Est et de la relier ensuite au pool énergétique d'Afrique australe.

Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne est conçu pour produire environ 15 759 GWh d'électricité par an. Son débit est de 1 547 m³/s.