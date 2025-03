Afrique: La CEA et la FAO signent un protocole d'accord pour promouvoir l'agriculture durable en Afrique

<strong>Addis Ababa — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont signé un protocole d'accord définissant un cadre de collaboration stratégique pour promouvoir l'agriculture durable en Afrique.

L'accord vise à promouvoir l'agriculture durable, l'intégration régionale et la résilience climatique, tout en encourageant l'innovation pour la diversification économique, la durabilité environnementale et la croissance inclusive à travers le continent.

Le secrétaire exécutif adjoint de la CEA, Antonio Pedro, et le sous-directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Abebe Haile-Gabriel, ont signé le protocole d'accord à Addis-Abeba.

Cet accord s'appuie sur la collaboration passée dans le cadre d'un précédent protocole d'accord qui est entré en vigueur le 31 janvier 2017, pour une durée de cinq ans.

La CEA et la FAO reconnaissent les avantages d'un partenariat, d'une coopération et d'une interaction accrus pour promouvoir le développement durable en Afrique, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du changement climatique, du commerce et de la diversification économique et de la sécurité alimentaire, a indiqué M. Pedro.

L'accord s'inscrit dans un contexte de changements émergents et de vulnérabilités accrues face au changement climatique, nécessitant une attention renouvelée sur la transformation des systèmes agroalimentaires.

En outre, la récente refonte du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) par le biais de la déclaration de Kampala et de la stratégie et du plan d'action décennaux qui y sont associés.

La déclaration, dont la mise en oeuvre est prévue entre 2026 et 2035, vise à mettre en place des systèmes agricoles résilients et durables sur l'ensemble du continent. En outre, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), dont la mise en oeuvre est en cours, offre des possibilités d'investissement dans des systèmes agroalimentaires de qualité.

Avec le besoin d'investissements de qualité dans les systèmes agroalimentaires et les vulnérabilités croissantes au changement climatique, les deux organisations visent à mettre à jour leur cadre de collaboration pour répondre plus efficacement à ces défis en évolution, selon la CEA.

Le Secrétaire général adjoint de la CEA, M. Pedro, a déclaré qu'avec des zones agro-écologiques qui étaient autrefois des greniers alimentaires devenant plus arides en raison du changement climatique, la collaboration avec la FAO jouera un rôle important en fournissant le type d'analyse prospective sur l'interface entre le climat et la sécurité alimentaire qui peut aider les pays à faire face à la situation.

"Nous devons saisir l'opportunité de construire des systèmes agricoles résilients et durables et de faire face à l'impact du changement climatique sur les systèmes alimentaires. Nous pouvons renforcer l'industrialisation et la diversification axées sur les ressources et atteindre les objectifs "net zéro", a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur général de la FAO pour l'Afrique, a souligné l'importance du protocole d'accord en déclarant : "Ce protocole d'accord intervient à un moment historique où le paysage socio-économique est en train de changer radicalement. Il nous donne l'occasion de repenser la manière dont nous pouvons soutenir au mieux les Etats membres en utilisant de manière optimale nos atouts, en collaborant efficacement et en assurant la transformation du système agroalimentaire et le développement durable".

Il a également noté que la FAO et la CEA ont de nombreuses occasions de travailler ensemble vers l'objectif commun d'améliorer la sécurité alimentaire et le développement agroéconomique.