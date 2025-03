Afrique: Le président de la CUA reconnaît le rôle du processus de Luanda et du leadership de l'Angola dans le soutien au dialogue sur la crise dans l'Est de la RDC

<strong>Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, a salué le rôle important joué par le processus de Luanda, facilité sous la direction du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, et par le président de l'Union africaine.

Le président a également salué le président Lourenço pour son engagement soutenu et sa volonté de faire progresser le dialogue, la désescalade et l'instauration d'un climat de confiance entre les parties.

Son leadership, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, témoigne d'un sens politique exemplaire et de l'engagement de l'Union à trouver des solutions aux problèmes africains sous l'égide des Africains, a déclaré M. Youssouf dans un communiqué.

Le processus de Luanda a contribué de manière significative à la création de conditions propices au dialogue et à l'engagement régional et international, offrant une plate-forme précieuse pour favoriser la compréhension mutuelle dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'est de la RDC.

L'Angola a récemment joué le rôle de médiateur dans le conflit de l'est de la RDC qui s'est aggravé fin janvier lorsque les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville stratégique de Goma, dans l'est du pays. En février, le M23 s'est emparé de Bukavu, la deuxième ville de l'est du Congo.

Le président salue également les qualités d'homme d'État des dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour leur engagement en faveur du dialogue et d'un règlement pacifique de la crise, ce qui témoigne d'une reconnaissance commune du fait qu'une paix et une stabilité durables sont essentielles pour la prospérité de leurs pays et de la région des Grands Lacs.

L'Union africaine souligne l'importance d'une coordination continue entre l'UA, les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux pour consolider les progrès et soutenir les efforts en cours en vue d'une résolution pacifique de la crise.

Tout en réaffirmant la primauté des initiatives menées par l'Afrique, le président souligne l'engagement indéfectible de l'Union africaine à soutenir tous les efforts visant à instaurer une paix et une stabilité durables dans l'est de la RDC.

Conformément à son mandat consistant à promouvoir la paix, la sécurité et l'unité sur l'ensemble du continent, l'Union africaine est prête à accompagner et à faciliter des engagements inclusifs et coordonnés. À cet égard, toutes les initiatives devraient être conçues pour compléter et renforcer les mécanismes existants dirigés par l'Afrique, en garantissant la cohérence, l'appropriation et l'efficacité dans la résolution des problèmes actuels.