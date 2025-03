Afrique: Ligue 2 amateur - RC Kouba-ES Ben Aknoun, chaud derby au sommet, le MB Rouissat en appel à Bordj Menaïel

ALGER — La 24e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, prévue samedi (15h00), offrira un choc au sommet dans la poule Centre-Ouest entre le dauphin, le RC Kouba, et son hôte, le leader l'ES Ben Aknoun, au moment où le MB Rouissat tentera d'assoir sa domination sur la poule Centre-Est, lors de son déplacement chez la JS Bordj Menaïel, qui lutte pour son maintien en Ligue 2.

Dans la poule Centre-Ouest, la rencontre entre le poursuivant et le leader suscitera une grande attention. Le RC Kouba (2e, 43 pts), soutenu par son public, abordera ce match avec la ferme intention de décrocher une victoire qui pourrait constituer "une dernière chance" de réduire l'écart sur le leader, bien que la tâche s'annonce compliquée face à l'Etoile de Ben Aknoun (1er, 51 pts), invaincue depuis le début de saison avec un bilan de 14 victoires et 9 nuls.

Cette confrontation promet une grande intensité, chaque équipe visant un résultat positif, en particulier les "Koubéens", qui espèrent ramener l'écart à cinq points pour garder un mince espoir de relancer la course à l'accession. En revanche, un match nul serait suffisant pour Ben Aknoun afin de conserver son avance à sept journées de l'épilogue de la saison et se rapprocher un peu plus d'un retour en Ligue 1.

Dans la lutte pour le maintien, les défis varieront en fonction des adversaires. Le lanterne rouge, le SC Mecheria (16e, 12 pts), aura une ultime chance de sauver sa peau en recevant l'ESM Koléa (9e, 30 pts), alors que les deux autres équipes relégables : le MCB Oued Sly (15e, 20 pts) et le GC Mascara (14e, 23 pts) auront des missions plus difficiles.

Le MCB Oued Sly recevra l'ASM Oran (5e, 32 pts), qui a triomphé du RC Kouba lors de la dernière journée, tandis que le GC Mascara affrontera la JS El Biar (3e, 40 pts).

A trois points du premier relégable, le SKAF Khemis Miliana (13e, 26 pts) sera en appel chez le WA Mostaganem (7e, 31 pts), alors que le CR Témouchent (11e, 29 pts) accueillera le RC Arbaâ (12e, 28 pts).

Les deux dernières rencontres de la poule Centre-Ouest opposeront la JSM Tiaret (4e, 33 pts) au MC Saida (7e, 31 pts) et le NA Hussein-Dey (5e, 32 pts) à l'US Béchar Djedid (9e, 30 pts).

Poule Centre-Est : le MB Rouissat en déplacement chez la JS Bordj Menaïel

Dans la poule Centre-Est, le leader, MB Rouissat (54 pts), aura l'opportunité d'ajouter trois nouveaux points à son compteur en se rendant chez la JS Bordj Menaïel (14e, 24 pts), qui lutte pour sa survie. La rencontre, qui se jouera à huis clos, oppose ainsi un club en quête de maintien et un autre qui vise tout simplement une accession historique en Ligue 1.

Le dauphin de Rouissat, l'USM El Harrach (49 pts), évoluera de son côté à domicile avec la ferme intention d'obtenir les trois points de la victoire devant l'AS Khroub (6e, 33 pts), tout en espérant un éventuel faux pas des gars de Rouissat pour rester dans le sillage proche du leader.

Derrière le duo de tête, l'USM Annaba (3e, 40 pts) accueillera la CA Batna (7e, 32 pts), au moment où l'IB Khemis El Khechna et l'US Chaouia, quatrièmes ex aequo avec 35 pts, se déplaceront respectivement chez le MSP Batna (11e, 28 pts) et l'US Souf (16e, 8 pts).

Dans la lutte pour le maintien, l'Olympique Magrane (15e, 19 pts) devra impérativement gagner en déplacement chez le HB Chelghoum Laid (13e, 27 pts) pour garder des chances de survie, alors que l'IRB Ouargla (11e, 28 pts) recevra la JSD Jijel (7e, 32 pts) avec la ferme détermination de s'imposer pour s'éloigner définitivement de la zone rouge.

La dernière rencontre de la poule Centre-Est opposera le MO Constantine au NRB Teleghma, une confrontation de milieu de tableau entre deux équipes qui visent à assurer définitivement leur maintien en Ligue 2.