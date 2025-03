Gabon: Le couple présidentiel accueilli chaleureusement à Mouila

Le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a effectué une visite ce vendredi 21 mars à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié.

À leur arrivée à l'aéroport de #Mouila, le couple présidentiel a été accueilli par une foule nombreuse et enthousiaste. Après avoir reçu les honneurs militaires et protocolaires, le Chef de l'État et la Première Dame ont été salués par les autorités administratives et politiques de la province.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités prévues dans la Ngounié. Le Président de la Transition procédera à la visite de plusieurs chantiers en cours de réalisation, et la Première Dame, pour sa part, remettra des dons à plusieurs structures sociales et sanitaires, en soutien aux couches les plus vulnérables de la région.