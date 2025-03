Tunisie: TAV Tunisie - Des investissements colossaux pour redynamiser les aéroports

Ces dernières années, TAV Tunisie a axé sa stratégie sur la diversification de son réseau aérien et la modernisation de ses infrastructures, tout en développant de nouvelles lignes pour satisfaire la demande croissante des voyageurs.

Lundi dernier, TAV Tunisie a tenu une rencontre avec la presse pour faire le point sur ses activités en Tunisie et dévoiler ses projets futurs. Mélanie Lefebvre, directrice générale de TAV Tunisie, a exposé la stratégie de la société pour renforcer l'infrastructure aéroportuaire du pays, moderniser ses services et contribuer au développement économique et touristique de la Tunisie.

Filiale du Groupe aéroports de Paris (ADP), TAV Tunisie bénéficie d'une forte assise internationale, avec la gestion de 26 aéroports à travers le monde. Cette dimension globale permet à TAV Tunisie de bénéficier d'une expertise avancée dans la gestion des aéroports, offrant ainsi une expérience passager optimisée. La société met un accent particulier sur l'intégration de ses services, allant de la sécurité à la restauration, afin de rendre les voyages plus fluides et agréables pour les passagers.

Mélanie Lefebvre a rappelé que le modèle de TAV Tunisie repose sur une gestion intégrée des services aéroportuaires, qui inclut le handling, la restauration, ainsi que la sécurité. «Nous cherchons à améliorer l'expérience passager, de l'arrivée à l'embarquement, afin de rendre le voyage aussi agréable que possible», a-t-elle expliqué. En ce sens, TAV Tunisie cherche à moderniser et à développer des infrastructures adaptées aux besoins des voyageurs tout en soutenant la croissance touristique du pays.

Monastir et Enfidha : deux aéroports complémentaires

La société met également l'accent sur deux aéroports essentiels pour le secteur aérien tunisien : celui de Monastir, qui joue un rôle historique et culturel majeur pour la région, et l'aéroport d'Enfidha, plus récent et avec un potentiel de développement considérable. Ce dernier est un atout stratégique pour la Tunisie, capable d'accueillir jusqu'à 28 millions de passagers, bien que sa capacité actuelle soit de 7 millions.

La localisation géographique d'Enfidha, entre Tunis et Sousse, a été choisie après une étude approfondie entre le ministère du Transport, l'aviation civile et TAV Tunisie. Cette situation géographique permet de desservir efficacement une population à forte densité touristique et locale. L'aéroport bénéficie d'une infrastructure de pointe, dont la plus grande tour de contrôle d'Afrique, ce qui lui permet de gérer efficacement le trafic aérien croissant. Malgré les perturbations causées par la révolution, les attentats de 2015 et la pandémie de Covid-19, l'aéroport est en phase de reprise et devrait connaître une croissance continue dans les années à venir.

Pour accompagner cette dynamique, TAV Tunisie mise sur l'ouverture de nouvelles lignes aériennes. L'arrivée de vols réguliers vers des destinations en Europe, comme l'Angleterre et l'Irlande, ainsi que des vols destinés aux pèlerins musulmans pour la Omra, devraient stimuler le trafic aérien. Enfidha a d'ailleurs lancé récemment ses premiers vols Omra, en collaboration avec Saudia Airlines et Kounouz Travel. Cette initiative vise à répondre à une demande croissante et à faire d'Enfidha un acteur clé dans le secteur du tourisme religieux.

«La diversification de l'offre et le développement de nouvelles connexions sont essentiels pour attirer davantage de touristes et améliorer l'accessibilité du pays. Ces efforts s'inscrivent dans la stratégie de TAV Tunisie pour transformer l'aéroport d'Enfidha en un véritable hub régional, offrant des solutions de transport modernes et sûres», a expliqué Mélanie Lefebvre.

Modernisation, infrastructures et investissements

Selon la responsable, TAV Tunisie ne se contente pas de développer de nouvelles lignes. L'entreprise prévoit également de lourds investissements dans la modernisation de ses infrastructures existantes. En 2025, 32 millions de dinars seront investis pour la réhabilitation de l'aéroport de Monastir, tandis que l'aéroport d'Enfidha recevra 8 millions de dinars pour améliorer ses installations. Ces fonds seront alloués à la rénovation des pistes, à la modernisation des équipements sanitaires et à l'amélioration de l'architecture des bâtiments, notamment la façade de Monastir.

«Notre objectif est de rendre l'expérience passager aussi agréable et fluide que possible, ce qui passe par l'amélioration continue des installations», a encore précisé Mélanie Lefebvre, tout en ajoutant que ces projets visent à moderniser les espaces d'embarquement et de contrôle, afin de renforcer la compétitivité des aéroports tunisiens à l'échelle internationale.

Un autre enjeu majeur pour TAV Tunisie est la connectivité entre les aéroports et les principales zones touristiques, telles que Sousse, Hammamet et Tunis. Mélanie Lefebvre a évoqué l'importance de mettre en place des solutions de transport public et privé entre les aéroports et ces zones afin de garantir une transition fluide pour les passagers. En effet, une connectivité efficace est essentielle pour renforcer l'attractivité de la Tunisie en tant que destination touristique. TAV Tunisie est d'ailleurs en discussions avec le ministère du Transport pour mettre en place des solutions adaptées.

Un potentiel aéroportuaire sous-exploité

Malgré les investissements et les efforts réalisés, un des défis majeurs reste l'exploitation du potentiel aéroportuaire de la Tunisie. Le pays dispose d'une capacité aéroportuaire de 21 millions de passagers, mais n'en utilise actuellement que 12,5 millions. Cela représente une perte économique significative pour la Tunisie, d'autant plus que chaque tranche de 100.000 passagers génère environ 25 millions d'euros pour l'économie nationale.

Mélanie Lefebvre a expliqué que l'augmentation du trafic passagers permettrait de créer de nombreux, voire des milliers d'emplois (directes et indirects) et de stimuler l'économie locale. «La croissance du secteur aérien est un levier important pour l'économie tunisienne, et chaque effort pour augmenter le nombre de passagers contribuera à renforcer la compétitivité du pays», a-t-elle souligné, tout en précisant que pour TAV Tunisie, l'objectif est clair : faire de la Tunisie une destination incontournable en Afrique du Nord en développant ses infrastructures aéroportuaires et en diversifiant son offre de transport.

Dans ce même cadre, elle n'a pas manqué de souligner l'importance d'une coordination optimale entre les différents acteurs du secteur, qu'ils soient publics ou privés, pour transformer ce potentiel en une réalité concrète.