Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzeri préside sa première réunion avec l'équipe gouvernementale

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a présidé ce vendredi au Palais du gouvernement à La Kasbah sa première réunion avec l'équipe ministérielle, après sa nomination par le président de la République, Kaïs Saïed.

Dans son allocution d'ouverture, elle a exprimé sa gratitude et sa fierté pour la confiance qui lui a été accordée, soulignant l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe dans un contexte exigeant une mobilisation accrue pour servir la Tunisie. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la réactivité face aux défis actuels, d'accélérer l'élaboration des réformes législatives et de stimuler le rythme des transformations économiques et du développement. L'amélioration des services publics, la réponse aux attentes des citoyens et le soutien aux catégories vulnérables figurent également parmi les priorités du gouvernement, a-t-elle affirmé.

Sarra Zaafrani Zenzeri a également mis l'accent sur l'importance d'une cohérence entre les mesures financières et fiscales du projet de loi de finances 2025 et les orientations stratégiques de l'État. Elle a appelé à une accélération de l'exécution des projets publics et au lancement d'initiatives stratégiques, tout en levant les obstacles entravant leur mise en oeuvre.

Elle a exhorté les ministres et les hauts responsables à faire preuve d'engagement et de persévérance pour concrétiser les choix de la nouvelle Tunisie et garantir la réussite du processus de construction nationale. Elle a insisté sur la nécessité de rompre avec les pratiques du passé et d'adopter une approche innovante qui ouvre des perspectives prometteuses, tout en préservant les fondements de la souveraineté nationale.

Enfin, la cheffe du gouvernement a souligné l'importance de la cohésion au sein de l'équipe ministérielle et l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre les politiques générales de l'État, conformément aux orientations du président de la République et aux principes consacrés par la Constitution.