Afrique: Journée mondiale de l'eau – L'UNESCO lance l'action mondiale en faveur de la protection des glaciers

La journée mondiale de l’eau est axée cette année sur la préservation des glaciers. Célébrée ce 22 mars 2025, cette journée met en exergue le rôle capital que les eaux jouent sur la biodiversité.

Pour cette année, l’UNESCO porte l’accent sur les glaciers qui, selon l’organisme, servent de réservoirs naturels d'eau douce, libérant de l’eau de fonte qui contribue à l'approvisionnement en eau potable, à l'agriculture, l'industrie et aux écosystèmes sains.

Ils offrent des avantages essentiels tels que la régulation du climat et la protection contre les risques naturels.

C’est dans cette optique que le rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2025 (UN WWDR) se concentre sur les eaux de montagne et leur rôle essentiel en tant que « châteaux d'eau » de la planète.

Le rapport souligne que les montagnes sont des sources essentielles d'eau douce, indispensables pour répondre aux besoins humains fondamentaux et assurer la sécurité alimentaire et énergétique de milliards de personnes.

En 2025, année internationale de la préservation des glaciers, Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO a déclaré, « nous ne nous contentons pas de consacrer la Journée mondiale de l’eau à ces châteaux d’eau naturels, mais célébrons également la première Journée mondiale des glaciers, afin de lancer l’action mondiale en faveur de la protection des glaciers et de faire en sorte qu’ils puissent continuer à contribuer au maintien de la vie sur Terre pour les générations».

En effet, ce même rapport rejoint l’initiative prise récemment par Mme Audrey Azoulay, qui a récemment annoncé de protéger la ressource en eau et la biodiversité dans la région du Kilimandjaro, en Tanzanie.

Un projet de 8 millions de dollars, alliant recherche scientifique et soutien aux populations locales, qui bénéficiera aux plus de 2 millions de personnes qui dépendent directement des eaux du plus haut sommet d'Afrique.

A en croire Mme Azoulay, les glaciers des monts Kenya, Rwenzori et Kilimandjaro disparaîtront entièrement d’ici à 2040 si aucune mesure n’est prise.

Cependant, elle magnifie le rôle essentiel que les glaciers jouent dans le cycle mondial de l’eau, « en stockant près des deux tiers de toute l’eau douce de la Terre ».

D’après la Directrice Générale de l’UNESCO, ces changements rapides dans les régions montagneuses et polaires ont des conséquences considérables. Parmi eux, la fonte des glaciers qui met en péril les moyens de subsistance des communautés locales, mais menace également la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique à l’échelle mondiale.

Tandis que l’accélération de l’élévation du niveau de la mer, qui en résulte, fait peser des menaces existentielles, notamment sur les petits États insulaires en développement.

C’est pourquoi, « le rapport accorde une attention particulière à l'accélération de la fonte des glaciers, la diminution de la couverture neigeuse et à l'augmentation du dégel du pergélisol, qui rendent les flux d'eau provenant des montagnes plus irréguliers et plus incertains ».