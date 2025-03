Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 mars 2025

Journée mondiale de l’eau – L’UNESCO lance l’action mondiale en faveur de la protection des glaciers

La journée mondiale de l’eau est axée cette année sur la préservation des glaciers. Célébrée ce 22 mars 2025, cette journée met en exergue le rôle capital que les eaux jouent sur la biodiversité.

Pour cette année, l’UNESCO porte l’accent sur les glaciers qui, selon l’organisme, servent de réservoirs naturels d'eau douce, libérant de l’eau de fonte qui contribue à l'approvisionnement en eau potable, à l'agriculture, l'industrie et aux écosystèmes sains.

Ils offrent des avantages essentiels tels que la régulation du climat et la protection contre les risques naturels. (Source allAfrica)

Banane plantain : Plus de 2 millions de tonnes produites en 2023 en Côte d’Ivoire

L’Université Nangui Abrogoua (Una), à travers le Laboratoire de biochimie alimentaire et de technologies des produits tropicaux (Lbatpt), organisera la première édition du colloque international des sciences et technologies des aliments (Cista), dans ses locaux, du 8 au 11 avril 2025, sur le thème : « Diagnostic de la chaîne de valeur de la banane plantain et solutions issues de la recherche et l’innovation ».

En prélude à ce rendez-vous, une conférence de presse de lancement a eu lieu le vendredi 21 mars 2025, à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d‘Ivoire. A l’occasion, le président du comité d’organisation, le Professeur Amani Georges, directeur du Lbatpt, a indiqué qu’en Côte d’Ivoire, la production de la banane plantain est passée de 2,08 millions de tonnes en 2020 à 2,113 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 1,4 % contre 30 millions de tonnes pour l’Afrique. (Source fratmat)

Agence mondiale antidopage : l’ONAD Gabon présent au Symposium 2025

Les 18 et 19 mars dernier, la ville de Lausanne en Suisse a accueilli le Symposium 2025 de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Une rencontre placée sous la thématique inspirante « aller plus loin ensemble » qui a vu la participation l’Organisation Nationale Antidopage du Gabon (ONAD Gabon) avec pour ambition de s’imprégner des règles en la matière afin poursuivre des objectifs cruciaux en matière de sensibilisation et d’éducation antidopage, spécifiquement auprès de la jeunesse sportive gabonaise.

En effet, la participation de la délégation composée du président de l’ONAD Gabon Dr. Cyrille Mouyoupa, du secrétaire général Dr. Henri Nsie Obame et du chargé d’étude Grace Mariel Otourou s’inscrit dans le cadre de la stratégie qu’entend déployer cet organe dont le premier est l’amélioration de sa compréhension du fonctionnement de l’AMA et de sa stratégie globale dans la lutte contre le dopage. (Source GabonMediaTime)

Démocratie malienne : Les péchés originels d’une classe politique en disgrâce

Le Mali, un pays riche en histoire et en culture, traverse depuis quelques années une période de turbulences politiques. La classe politique, au cœur de cette instabilité, est souvent pointée du doigt comme étant l’une des causes majeures de cette impasse dont le pays souffre. Le pays a connu cinq (5) coups d’État, dont deux sur les cinq, entretenus et suscités par la classe politique : le coup d’Etat contre Amadou Toumani Touré en 2012 et celui contre Ibrahim Boubacar Keïta en 2020.

La classe politique semble avoir contribué à affaiblir les institutions démocratiques, notamment en marginalisant les dirigeants élus, au lieu de favoriser leur épanouissement et leur stabilité. (Source La Difference)

Guinée : l'opposant Cellou Dalein Diallo convoqué par la CRIEF pour son inculpation

Ce vendredi 21 mars, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a annoncé la prochaine inculpation de Cellou Dalein Diallo pour « corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite » dans l'affaire dite Air Guinée. Le président de l'UFDG est visé pour son rôle jugé trouble dans la vente d'appareils de l'ancienne compagnie aérienne nationale il y a vingt ans, à l'époque où il était ministre des Travaux publics.

La communication du premier parti d'opposition guinéen dénonce « un dossier purement politique » visant à écarter les adversaires du général Mamadi Doumbouya, que la junte du CNRD et le gouvernement veulent voir se maintenir à la tête du pays. Néanmoins, l'avocat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Me Amadou Diallo, souligne à RFI ne pas avoir reçu la notification formelle de l'inculpation de Cellou Dalein Diallo. (Source RFI)

A Madagascar, la restitution par la France du crâne d’un roi décapité provoque une crise dynastique

Des descendants du roi Toera contestent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu, le 14 avril, le retour de trois crânes sakalavas jusqu’alors conservés au Musée de l’homme, à Paris.

La colère gronde à Belo-sur-Tsiribihina, au cœur de la région du Menabe, dans l’ouest de Madagascar. A trois semaines de la restitution par la France du crâne du dernier souverain sakalava, décapité par les troupes coloniales, ses descendants n’entendent pas se voir imposer le calendrier ni les conditions dans lesquelles le retour de ces restes sacrés pourrait se dérouler. Le refus de dialoguer manifesté par la ministre de la culture et de la communication, Volamiranty Donna Mara, lors de son déplacement éclair à Belo, dimanche 16 mars, a fini d’embraser les esprits face à ce qui a été perçu comme du mépris pour leurs traditions et un « affront à [leur] dignité ». (Source Lemonde Afrique)

Maroc soutient la Libye pour un siège au Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d’unité nationale libyen a exprimé, ce vendredi, sa profonde gratitude envers le Royaume du Maroc pour son soutien à la candidature de la Libye à un siège au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) pour la région du Nord, couvrant la période 2025-2028.

Dans un communiqué officiel, le ministère a souligné que ce soutien offre à la Libye une opportunité stratégique de contribuer activement aux efforts de renforcement de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Il a rappelé que le pays n’a pas occupé de siège au sein de cet organe clé de l’UA depuis dix ans. (Source apanews)

Cameroun : 356 millions USD pour reconstruire l’axe Ngaoundéré-Garoua

Le Cameroun et la Banque africaine de développement (BAD) ont franchi un nouveau palier dans leur coopération. Les deux parties ont signé, mercredi 19 mars 2025 à Yaoundé, deux accords de financement d’un montant de 216 milliards de FCFA. Ce financement est destiné à la reconstruction de l’axe Ngaoundéré-Garoua, un linéaire de 242 kilomètres.

Ce financement devrait également permettre la réhabilitation de routes desservant des bassins agricoles, ainsi que la mise en place d’infrastructures socio-économiques connexes. Ces aménagements visent à favoriser l’inclusion économique, à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et les femmes, et à optimiser les potentialités agropastorales et commerciales des zones concernées. (Source Africa 24)

Tunisie : le Premier ministre Madouri remplacé par Sarra Zaafrani

Le président tunisien a limogé dans la nuit de jeudi à vendredi le premier ministre Kamel Madouri. Il occupait ce poste depuis aout 2024. Dans la foulée, le technocrate a été remplacé par Sarra Zaafrani Zenzri. Elle siège ait au sein du gouvernement de son prédécesseur au poste de ministre de l’Équipement.

Les autres membres de l’exécutif conservent leurs postes. Le président tunisien Kais Saied, n’a donné aucune explication sur ce changement à la tête du gouvernement tunisien. (Source africanews)

L'opposition affaiblie cherche à mobiliser au Togo

Après la promulgation de la Ve République il y a plusieurs mois, certains partis de l’opposition tentent de se regrouper pour faire front face à la nouvelle Constitution. Ce regroupement des mécontents rassemble la CDPA, le CAR, l’ADDI, le DSA, RACINE et d’autres structures engagées dans la lutte démocratique.

Les membres du collectif ont signé une charte appelant à l’organisation immédiate d’assises nationales inclusives. (Source togonews)