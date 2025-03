Tunisie: Auteur de deux arrêts décisifs - Dahmen au summum de son art !

Contre le Liberia, Aymen Dahmen a retrouvé les sensations qui ont fait sa réputation et qui l'ont propulsé au rang de gardien de but numéro un. Un rang qu'il retrouve après son passage à vide à Al-Hazem.

Son passage, la saison dernière au club saoudien Al-Hazm, lui a, sans doute, rapporté beaucoup d'argent. Un choix financier par excellence. Mais sportivement, il a constitué pour Aymen Dahmen un terrible passage à vide. On ne compte pas, d'ailleurs, les buts qu'il avait encaissés dans le championnat saoudien même s'il n'en détient pas l'entière responsabilité( son club logeait en bas du tableau).

En retournant au CSS, l'été dernier, Aymen Dahmen a retrouvé progressivement ses repères jusqu'à reprendre une place de choix en équipe nationale, redevenant le gardien de but numéro Un. Or, les places sont désormais chères en équipe de Tunisie. Béchir Ben Saïd, blessé, et Amanallah Memmiche, en baisse de forme, ont perdu pour le moment leurs rangs en équipe de Tunisie.

Dernier grand rempart

Avant-hier, Aymen Dahmen a été au summum de son art. On lui dénombre deux arrêts décisifs. Le premier arrêt a été enregistré à la 15', soit après 11 minutes seulement de l'ouverture du score par Hazem Mastouri, stoppant une action dangereuse des Libériens. Il s'est blessé au passage. Plus de peur que de mal, heureusement !

A la 36', il a réalisé un autre joli arrêt, effaçant un but tout fait, ce qui a empêché le Libéria de revenir dans le match à quelques minutes de la fin de la période initiale. Chose qui a permis à l'équipe de Tunisie de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps avec un important ascendant psychologique.

En deuxième mi-temps, Dahmen n'a pas baissé la garde, particulièrement durant les moments forts de l'adversaire qui a tout fait pour revenir dans le match. Il s'est interposé aux tirs puissants de Divine Teah qui était, plus d'une fois, à deux doigts de mettre la balle dans les filets. Mais c'était sans compter sur un Aymen Dahmen aux aguets. Sa bonne gestion de ses défenseurs est aussi un bon point pour lui.

Avec l'arrivée de Sami Hlel, Abdessalem Hlaoui et le dernier venu Noureddine Farhati, Aymen Dahmen sait que la concurrence est de plus en plus rude dans le poste de gardien de but. Être le premier gardien de but de l'équipe de Tunisie, ce n'est pas un acquis. A lui de rester régulier et, à l'avenir, de faire les bons choix pour sa carrière sportive.