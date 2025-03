Dans la foulée des festivités marquant la célébration de la Journée nationale de l'artisanat et de l'habit national, le ministre du Tourisme, Sofiène Tekaya, accompagné de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé, lundi matin, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours national de l'artisanat, au titre de 2024.

En fait, Mbarka Kraiem, artisane de Gabès, s'est distinguée dans la création des produits en feuilles du palmier, ainsi que Ahmed Zghal, jeune artisan, de l'Ariana, spécialisé en articles décorés en soie. Tous les deux sont méritoirement primés pour la qualité des oeuvres artisanes et artistiques qu'ils ont présentées. Dignes d'être récompensés, ils ont brillé par leur excellence, innovation et perfection dans le domaine.

Une marque de reconnaissance

Ainsi, décerner de tels prix est une marque de reconnaissance à l'adresse de tous les artisans qui ont su préserver un patrimoine ancestral et s'y investir volontiers, mais aussi aux jeunes diplômés de la formation et de l'université, à qui on devrait passer le flambeau, afin qu'ils puissent revisiter ce secteur et l'adapter aux tendances actuelles.

Par la même occasion, le ministre du Tourisme a souligné l'intérêt qu'il y a à honorer nos jeunes artisans dont notamment ceux diplômés de la formation et de l'enseignement supérieur qui ont réussi à monter des projets en matière d'artisanat. Ce secteur, ajoute-t-il, qui a déjà connu, ces dernières années, une évolution notable, n'a cessé d'attirer les jeunes talents, leur ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles. A preuve, «plus de 60% des exposants aux foires et au Salon national de l'artisanat sont des jeunes diplômés du supérieur, ce qui donne au secteur une valeur ajoutée», estime-t-il, fier de les voir aussi conférer au secteur une place de choix, malgré les difficultés du parcours qu'ils ont souvent rencontrées.

Tout compte fait, l'artisanat tunisien s'exporte bien et continue à faire recette. «Rien qu'en 2024, il nous a rapporté plus de 160 millions de dinars. En d'autres termes, notre artisanat demeure de plus en plus demandé tant en Tunisie qu'à l'étranger», relève-t-il. D'ailleurs, en Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays asiatiques, l'Office national de l'artisanat (ONA) brille toujours par sa présence. «On vise à conquérir de nouveaux marchés africains. Pour ce faire, il y aura un nouveau programme en cours d'élaboration qui travaille sur la promotion de la Tunisie comme destination touristique fort prisée», déclare M. Tekaya. Et de poursuivre que d'autres foires mobiles vont prochainement débarquer dans nos régions, avant de faire ultérieurement le tour d'un nombre de marchés européens et des pays du Golfe.

Plus de 11 millions de touristes en 2025

Investir ainsi dans l'artisanat est de nature à donner une nouvelle dynamique au secteur touristique. C'est que les deux secteurs sont intimement liés, comme deux faces d'une même pièce. «Et si, l'année dernière, on a enregistré plus de 10 millions touristes, on espère dépasser 11 millions, cette année», prévoit le ministre, indiquant que des efforts sont conjugués pour promouvoir encore plus la destination Tunisie auprès de nouveaux marchés dont la République Tchèque, la Chine et l'Espagne.

De son côté, Mme Leila Msellati, tout récemment nommée à la tête de l'ONA, a déclaré aux médias présents que son département continue à encourager les jeunes artisans à s'investir dans le domaine et leur apporter l'appui requis, afin d'exceller et produire mieux. D'ailleurs, «on les fait participer aux foires et salons, en les gratifiant des stands et pavillons gratuitement, en signe de soutien et d'incitation afin de promouvoir leurs produits sur le marché local. On les aide également sur le plan accompagnement et financement».