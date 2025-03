Tunisie: Vers une diaspora plus connectée - L'Office des Tunisiens à l'Étranger accélère sa transformation numérique

Vers une diaspora plus connectée : L'Office des Tunisiens à l'Étranger accélère sa transformation numérique

Hélmi Tlili, responsable de la gestion de l'Office des Tunisiens à l'Étranger, a dévoilé les principales orientations stratégiques de l'institution, qui se concentrent sur trois objectifs essentiels. Le premier objectif consiste à garantir la protection des droits économiques et sociaux des Tunisiens résidant à l'étranger, où qu'ils se trouvent. Le deuxième objectif vise à renforcer les liens entre les Tunisiens de la diaspora et leur pays d'origine, afin de préserver leur identité et de maintenir un lien permanent avec la Tunisie. Enfin, le troisième objectif met l'accent sur l'encouragement des Tunisiens à l'étranger à jouer un rôle actif dans l'économie nationale, notamment en stimulant le développement du tissu économique.

Dans une interview accordée à Mosaïque Fm, Hélmi Tlili a précisé que l'Office des Tunisiens à l'Étranger est actuellement engagé dans une transition numérique ambitieuse. L'objectif est de faire de l'année 2025 une étape clé pour la digitalisation des services et la création d'un réseau interconnecté qui unira toutes les institutions et plateformes en lien avec la communauté tunisienne à l'étranger.

À cet égard, le responsable a indiqué que plusieurs plateformes au sein des institutions affiliées à l'Office sont en cours de mise à jour pour les rendre plus dynamiques et interactives. Le site officiel de l'OTE, actuellement en révision, devrait être réactivé dans les plus brefs délais pour offrir une meilleure expérience aux usagers.

En outre, Hélmi Tlili a souligné l'importance de mettre en place un réseau direct entre les représentants sociaux de l'Office et les Tunisiens vivant à l'étranger. Ce dispositif vise à encourager la création d'entreprises et à offrir aux porteurs de projets des informations pratiques sur les dispositifs de soutien disponibles, tout en facilitant les démarches administratives et en simplifiant les processus bureaucratiques traditionnels.