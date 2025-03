Congo-Brazzaville: Archives - Bélinda Ayessa reçoit un document inédit sur les entretiens entre Savorgnan de Brazza et le roi belge Léopold II

Le document d'archives sur les entretiens entre Savorgnan de Brazza et le roi belge Léopold II a été remis à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, par l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Anne Marshall.

La réception de l'ambassadeur de l'UE par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a débuté par un tête-à-tête dans le second module de ce haut lieu d'histoire et de la culture du Congo. A cette occasion, la diplomate européenne a remis à la directrice générale du mémorial un document d'archives écrit en 1976 par le célèbre historien belge, Jean Stengers, sur les entretiens entre Savorgnan de Brazza et le roi belge Léopold II.

« C'est une plaquette écrite par un historien belge qui met en lumière des conversations de M. Savorgnan de Brazza au début des années 1880. Grâce au travail d'historien on a ce papier, l'assurance que M. de Brazza n'avait qu'une allégeance et qu'il avait déjà bien compris l'importance de la région qui deviendra la République du Congo », a expliqué la diplomate de l'UE, Anne Marshall.

Après le tête-à-tête marqué par la remise de ce document inédit, Anne Marshall a eu droit à une visite guidée de ce mausolée, notamment dans son premier module où reposent pour l'éternité l'explorateur de Brazzaville et sa petite famille. Courant cette visite guidée, la diplomate européenne, en poste depuis quelques mois en République du Congo et passionnée d'histoire, s'est abreuvée à la source de l'histoire moderne de ce pays et celle de la fondation de la ville de Brazzaville. Elle a pu découvrir avec précision les itinéraires de Savorgnan de Brazza lors de ces trois expéditions au Congo.

A l'issue de cette visite guidée, la diplomate de l'UE a dit être très touchée d'apprendre l'approche humanitaire de de Brazza allant au-delà des préjugés de son temps. « D'abord je voudrais remercier Bélinda Ayessa pour son accueil. C'est une histoire très importante, que l'on soit Européen ou Congolais, on devrait tirer des leçons. J'étais très touchée d'apprendre l'approche humanitaire de M. de Brazza allant au-delà des préjugés de son temps. Je pense que faire le tour de ce monument est un élément important pour la compréhension de l'histoire du pays », a-t-elle déclaré.

Avant de repartir à son poste de travail, la diplomate de l'UE au Congo a laissé pour la postérité quelques mots inscrits dans le livre d'or du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Notons que Jean Stengers, né le 13 juin 1922, était un historien belge, professeur à l'université libre de Bruxelles. Il a tiré sa révérence le 15 août 2002 à Ixelles.