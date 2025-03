Port Soudan — Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr. Mohyeddine Naeem, les employés du ministère ont félicité venvredi les forces armées pour leurs victoires, la libération du Palais Républicain, symbole de la souveraineté nationale.

Un communiqué de presse du ministère a salué nos vaillants soldats et leurs dirigeants alors qu'ils levaient la tête avec fierté pour leurs réalisations dans les épopées de la Guerre de la Dignité, qui seront racontées aux générations futures sur la fierté et la persévérance, et seront enseignées dans les académies militaires sur la guerre urbaine.

Cette journée est un témoignage vivant que le Soudan renaît, plus fort, plus puissant, plus déterminé et plus déterminé à protéger sa terre, son honneur et ses ressources.

De sa part le ministère de la Justice a publié une déclaration félicitant la nation soudanaise pour la libération du Palais républicain, symbole de la souveraineté nationale.

En récupérant et en libérant le Palais républicain de la milice rebelle des Forces de soutien rapide et des mercenaires qui coopèrent avec elle, le pays ouvre une nouvelle phase dont le titre est d'éliminer la milice et de punir tous ceux qui ont coopéré avec elle, l'ont soutenue et lui ont fourni une couverture politique en déclenchant cette guerre. Nous les poursuivrons en interne et en externe, conformément à l'application des principes de justice, de l'État de droit et de l'absence d'impunité.\ OSM