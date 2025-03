Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzeri préside sa première réunion ministérielle en tant que cheffe du gouvernement

Tunis — La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a présidé, ce vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, la première réunion de l'équipe ministérielle après sa nomination par le président de la République, Kaïs Saïed à la tête du gouvernement.

Sarra Zaafrani Zenzeri a exprimé sa gratitude et sa profonde fierté pour la confiance que lui a accordée le président Kaïs Saïed en lui confiant une responsabilité nationale cruciale. Elle a souligné l'importance de renforcer les efforts pour servir au mieux la Tunisie, notamment en améliorant le niveau de préparation face aux défis. Il s'agit d'accélérer les réformes économiques, d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de soutenir les catégories vulnérables. Parmi les priorités figurent également l'élaboration de législations nécessaires, la stimulation des projets publics et l'élimination des obstacles entravant leur mise en oeuvre.

La cheffe du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'intégrer les mesures financières et fiscales contenues dans le projet de loi de finances pour l'année 2025 dans le cadre de la vision de l'État et de ses orientations. Elle a également appelé à une transformation structurelle de l'économie nationale, à travers l'accélération la mise en oeuvre des projets publics et la création de projets stratégiques.

Elle a exhorté les ministres et les responsables à redoubler d'efforts pour concrétiser les objectifs de développement, par l'adoption de nouvelles méthodes de travail pour répondre aux attentes populaires et préserver la souveraineté nationale.

Zenzeri a jugé indispensable de favoriser la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale et de garantir la mise en oeuvre des politiques publiques conformément aux orientations et choix définis par le président de la République, ainsi qu'aux principes de la Constitution. Elle a affirmé que le gouvernement devait apporter une réelle valeur ajoutée pour répondre aux défis actuels et aux aspirations du peuple tunisien.