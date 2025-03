Madagascar: Accès à l'alimentation - Renforcement de la coopération régionale par la COI

Antananarivo a accueilli hier la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et la nutrition des États membres de la Commission de l'océan Indien (COI).

Cet événement, qui s'est tenu au Carlton Anosy, a rassemblé les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif : trouver des solutions concertées face aux défis grandissants de la sécurité alimentaire dans la région. Le Programme-cadre régional pour la sécurité alimentaire et la nutrition (PRESAN) était au coeur des discussions, avec un appui technique de la FAO et un financement de l'Union européenne, de l'AFD et de la FAO.

Défi pressant. Alors que l'ONU s'était fixé comme objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030, la réalité en 2025 demeure alarmante : près de 150 millions de personnes supplémentaires souffrent de la faim par rapport à 2015. Dans la région de la COI, le changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et les chocs économiques mondiaux fragilisent la production agricole et menacent la sécurité alimentaire. Face à cette situation, les États membres de la COI misent sur la coopération régionale et la mise en place de solutions durables. Le développement d'agroparcs régionaux a été identifié comme une stratégie clé pour structurer la production et renforcer les chaînes de valeur agricoles. La FAO, via son initiative Hand-in-Hand (HiH), pourrait jouer un rôle essentiel dans le financement et l'accompagnement de ces initiatives.

Cadre stratégique. Au-delà des projets ponctuels, le PRESAN vise à instaurer une vision à long terme pour garantir la souveraineté alimentaire dans la région. En s'inspirant de modèles comme le Plan régional d'investissement agricole (RAIP) de la SADC, il ambitionne d'optimiser la coordination régionale et de renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires. Cette conférence ministérielle a réaffirmé l'urgence d'une mobilisation collective pour faire face aux crises alimentaires et poser les bases d'un modèle durable et inclusif dans la région de l'océan Indien.