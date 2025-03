Madagascar: IST d'Antananarivo - Infrastructures rénovées et acquisition de nouveaux équipements pédagogiques

L'école du Génie industriel et Energie de l'Institut Supérieur de Technologie (IST) d'Antananarivo dispose dorénavant d'équipements technologiques de pointe, indispensables dans le domaine de la formation en transition et audit énergétique, permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement dans cet établissement.

Il s'agit, entre autres, d'un banc d'étude de pompe à chaleur ; d'un banc d'étude de la conduction thermique axiale ; de composants pour les travaux pratiques en physique énergétique ; et d'un parc de matériels numériques et informatiques neufs, dédiés à l'apprentissage des logiciels spécialisés.

Coopération académique

Ces équipements ont été acquis dans le cadre du projet PeA 2/TRANGA, un projet dont l'objectif est de renforcer la formation en transition et audit énergétique à Madagascar. Plus précisément, il s'agit de modernisation des formations et de création de nouvelles formations en double diplomation dans le domaine de l'énergie, aux niveaux Licence et Master, en partenariat avec l'Université Bretagne Sud (UBS) et l'Université de La Réunion (UR). Ce programme, financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) via l'Agence française de développement (AFD) et soutenu par le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), s'inscrit dans une dynamique de coopération académique entre la France et Madagascar, indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES). L'Agence nationale de la recherche (ANR) et Campus France sont chargés de sa mise en oeuvre.

Outre la dotation de nouveaux équipements pédagogiques, neuf salles de cours ont également été entièrement rénovées afin de répondre aux nouvelles exigences pédagogiques.