Madagascar: Basket-Smatchin - L'IUM honore ses championnes

L'Institut Universitaire de Madagascar (IUM) a réservé un accueil triomphal hier, à Antaninarenina, à son équipe féminine de basketball. Ces joueuses ont consenti de nombreux sacrifices pour décrocher deux victoires consécutives, un exploit qui mérite d'être célébré.

L'équipe de basketball de l'IUM a remporté, pour la deuxième fois consécutive, le tournoi Smatchin. Une victoire bien méritée pour ces étudiantes qui parviennent à jongler habilement entre sport et études. Pour honorer ces héroïnes de la 11e édition, l'IUM a organisé une cérémonie spéciale hier, marquée par la remise du trophée au Directeur de l'établissement. Derrière cet exploit se cache un investissement conséquent, tant en termes de moyens financiers que de temps, impliquant les parents, les joueuses et l'université. L'équipe a préparé cette compétition deux mois avant et a entraîné quatre fois par semaine. L'IUM a également engagé un coach professionnel pour encadrer les joueuses.

« Ce coach a débuté par la sélection des 12 joueuses qui composent l'équipe. Un réaménagement des emplois du temps a été effectué en concertation avec leurs professeurs et leurs parents. L'institut a investi environ 6 millions d'ariary pour soutenir l'équipe », a précisé Ventsotiana Razavimbelo, responsable de l'administration. L'IUM a fait sa première apparition au tournoi Smatchin lors de la deuxième édition. Cependant, il aura fallu attendre la dixième édition pour qu'elle décroche son premier titre, témoignant ainsi de la persévérance et des efforts fournis par l'équipe. Pour cette 11e édition, l'IUM a conservé la majorité des joueuses de l'année précédente, qui évoluent toutes dans des clubs.

L'université ambitionne de conserver ce titre aussi longtemps que possible. Du côté des garçons, ils n'ont pas pu faire grande chose. « Ils manquent de cohésion et de coaching. Ils sont également parfois indisciplinés », a ajouté le responsable. Célébrant cette année son 24e anniversaire, l'IUM offre trois filières : Gestion, Tourisme et Commerce.