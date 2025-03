Madagascar: Un monde de tensions et de rapports de force

billet

L'assainissement de la ville d'Antananarivo a commencé.

La CUA a entamé le dégagement de l'Avenue de l'Indépendance, en persuadant les marchands de quitter les lieux. Le départ s'est fait sans esclandre, la persuasion par le dialogue ayant été utilisée par les employés de la mairie. La nouvelle municipalité est décidée à opérer le changement qu'elle a promis et qui commence à prendre effet à partir de maintenant. Le travail à mener est de longue haleine, mais il est nécessaire de le faire en expliquant aux acteurs concernés sa finalité.

La majorité d'entre eux accepte de se plier aux nouvelles règles émises par les autorités de la CUA, mais attend de voir les solutions qui leur seront proposées. L'équipe qui s'occupe de cet assainissement doit faire preuve de doigté pour atteindre ses objectifs. Le challenge est difficile à relever, mais elle veut remettre de l'ordre dans la gestion dans la pagaille qui existait. Elle est décidée à aller de l'avant. La capitale offrira certainement un visage plus avenant lors des événements nationaux et internationaux à venir.

Ce sera le cas lors du sommet de la COI au mois d'avril, ou durant la célébration du 65ème anniversaire de l'Indépendance au mois de juin. Mais il en sera de même au mois d'août pour l'accueil du sommet de la SADC. Madagascar veut faire honneur aux hôtes prestigieux qu'elle recevra à cette occasion. Les autorités entendent leur présenter une vitrine reluisante du pays et montrer qu'il est en train de sortir du marasme où il se trouvait. Dans la grisaille de la vie quotidienne actuelle, ce sont les footballeurs malgaches qui permettent aux Malgaches de retrouver le sourire .

Les Barea ont relevé la tête et ont retrouvé cet allant dont ils avaient fait preuve lors de la CAN 2018 ; C'est une équipe composée de nouveaux joueurs, mais faisant preuve d'une inspiration et d'un mental remarquables qui a étrillé les « fauves » centrafricains. On ne peut pas préjuger de la suite de leur parcours dans ces éliminatoires de la coupe du monde, mais l'espoir est permis de les voir se qualifier.

La monde est suspendu à l'évolution du conflit russo-ukrainien. Les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine ne laissent pas pour le moment espérer' une issue heureuse à cette guerre meurtrière entre la Russie et l'Ukraine. L'entretien téléphonique entre ces deux chefs d'état a pour le moment été peu productif. La satisfaction du maître du Kremlin a été visible car même s'il a accepté une trêve de trente jours avec Volodimir Zelensky , son armée continue d'avancer dans la région de Koursk. Son homologue américain n'entend cependant pas en rester là et l'a persuadé de continuer à négocier. Des pourparlers auront lieu entre leurs représentants lundi prochain en Arabie Saoudite.

Au proche orient, la trêve qui avait été durement négocié a vole en éclat. Israël a décidé de reprendre ses opérations militaires contre le Hamas. Des bombardements massifs ont eu lieu dans la bande de Gaza, faisant des centaines de mort dans la population. L'objectif poursuivi est toujours le même : éliminer les membres du Hamas. Cette offensive israëlienne a eu l'aval de Donald Trump. Malgré les protestations de la communauté internationale, le premier ministre Benyamin Nettanyahou est décidé à aller jusqu'au bout de sa logique de guerre.

En Afrique, le conflit e mettant aux prises le M23 soutenu par son allié rwandais et l'armée congolaise continue toujours. La rencontre surprise entre Paul Kagame et Lionel Tchisekedi organisée par le cheihk du Qatar a Doha n'a pour l'instant pas porté ses fruits.

Le spectacle de la guerre est toujours présent aujourd'hui dans les actualités présentées par les chaines de télévisions internationales. Les citoyens du monde ont compris que c'est la fin d'une longue époque de paix vécue ces trente dernières années. C'est un monde où ce sont les rapports de force qui dictent dictent lles lignes de conduite.. L'époque a donc changé et les petits pays doivent bien réfléchir à leur manière de se positionner.