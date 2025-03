Madagascar: Commission de l'océan Indien - Rencontre aux enjeux importants entre Edgard Razafindravahy et Thani Soilihi

Une conférence ministérielle sous l'égide de la COI a eu lieu hier au Carlton avec, au menu, la sécurité alimentaire et la nutrition.

Stratégie commune

La FAO, l'Union européenne et l'Agence française de Développement (AFD) ont apporté leur appui à cette rencontre de haut niveau qui entre dans le cadre du programme « COI Horizon 2030 ». L'objectif est de renforcer la coopération entre les cinq Etats membres de la COI, en l'occurrence, l'Union des Comores, Maurice, les Seychelles, La Réunion et Madagascar. Et ce, afin de définir une stratégie commune face aux enjeux croissants de sécurité alimentaire dans la région.

Visa COI

En marge de la conférence, le Secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy et le ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi ont eu une rencontre à huis clos dont l'importance est à la mesure des thématiques abordées. Entre autres, la sécurité maritime et la santé. Le représentant du gouvernement français a exprimé, pour l'occasion, son soutien à l'espace commun de la COI - avancé par le SG de la Commission - qui repose sur trois piliers, à savoir, l'identification de zone de production alimentaire et stratégique ; la facilitation de la libre circulation des biens ; et la facilitation de la libre circulation des personnes et des compétences. Dans cette optique, Edgard Razafindravahy est pour l'institution d'un « visa COI », ne serait-ce que d'une durée de 15 jours, pour éviter aux opérateurs les mêmes formalités que le passager lambda.

Îles éparses

Il n'est pas exclu que la question des îles éparses ait été également évoquée entre l'émissaire du gouvernement français et le SG malgache de la COI. De même, la problématique entre l'Union des Comores et le Département français de Mayotte aurait pu se trouver au centre de l'entretien. Deux sujets qui constituent des enjeux importants dans la région de l'Océan Indien. En plus de la création d'un espace agricole régional défendu par le SG de la Commission afin de valoriser les complémentarités entre les agriculteurs insulaires et à renforcer les capacités de transformation locale ainsi qu'à fluidifier les échanges intra-régionaux. Une des priorités abordées lors de la conférence ministérielle de la COI qui a acté la révision du Programme-cadre régional de sécurité alimentaire et de nutrition (PRESAN) afin d'y intégrer les dimensions de résilience climatique, d'agro-écologie et de développement de chaînes de valeur stratégiques.

Représentants gouvernementaux

Les échanges au Carlton ont vu la participation de représentants gouvernementaux issus des Etats membres de la COI, en l'occurrence, Fatima Alfeine, Ambassadrice et représentante du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat de l'Union des Comores ; Flavien Joubert, ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement des Seychelles ; François Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage de Madagascar ; Dr. Dhananjay Brunet, représentant du ministre de l'Agriculture de Maurice ; Jean-Claude Brunet, Ambassadeur délégué pour la coopération régionale dans l'Océan Indien, représentant de la France et de La Réunion.

Souveraineté alimentaire

Étaient aussi de la partie, des acteurs du secteur privé, des institutions de recherche, des bailleurs de fonds et des organisations de la société civile. Cette approche multisectorielle vise à structurer des projets concrets, à mobiliser des financements et à accélérer la mise en oeuvre d'initiatives agricoles à l'échelle régionale. La conférence ministérielle qui s'est tenue au Carlton, est un jalon décisif dans l'ambition de la COI de mettre en place une souveraineté alimentaire régionale inclusive et durable. Elle augure aussi et surtout du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la COI, prévu le mois prochain à Tana.