Madagascar: Benjamin Alexis Rakotomandimby - Le ministre de la Justice prône la « culture d'excellence » aux nouveaux magistrats

Une nouvelle génération de magistrats est appelée à l'excellence et à l'intégrité. Ils vont prochainement intégrer les juridictions.

La promotion « Kanty » des nouveaux magistrats a officiellement intégré les rangs de la justice hier, lors d'une cérémonie à la Cour Suprême d'Anosy. Un moment solennel marqué par l'intervention du ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby, qui a rappelé les fondements et les exigences de la profession. Au coeur de son discours, il a insisté sur la responsabilité des magistrats, l'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions et la nécessité de lutter contre la corruption.

Le ministre a tenu à souligner que la profession de magistrat ne devait, en aucun cas, être perçue comme un « pouvoir » à exercer à des fins personnelles. « Vous êtes amenés à décider, à juger, à sanctionner, à réparer, à réconcilier« , a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de l'humilité et du sens du devoir. La justice étant une institution au service des citoyens, il a appelé les nouveaux magistrats à être justes et droits dans leurs décisions.

Après deux années de formation à l'École nationale de la magistrature et de greffe, les 100 nouveaux magistrats ont acquis les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. Parmi eux, 60 rejoindront la filière judiciaire, 20 les juridictions administratives et 20 autres les juridictions financières. Toutefois, le ministre a rappelé que la formation ne devait pas s'arrêter à cette première étape. « Ne cessez jamais de faire des travaux de recherche pour approfondir vos connaissances« , a-t-il conseillé, insistant sur la nécessité d'une culture d'excellence.

Obstacles

Dans un contexte où la confiance du public envers la justice reste fragile, le ministre a mis en avant la lutte contre la corruption comme un axe prioritaire. « Il faut promouvoir une justice de proximité et assurer la célérité des décisions judiciaires« , a-t-il affirmé. La lenteur des procédures et les soupçons de corruption constituent, en effet, des obstacles majeurs à l'établissement d'un système judiciaire crédible. Les nouveaux magistrats sont ainsi appelés à incarner un changement réel en appliquant des règles strictes d'éthique et de transparence.

L'arrivée de cette nouvelle promotion s'inscrit dans un processus plus large de modernisation du système judiciaire mis en avant dans les projets du ministère de la justice. Avec des effectifs renforcés et un accent mis sur la formation continue, l'objectif est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des décisions de justice. Cette démarche doit, à terme, favoriser une meilleure accessibilité de la justice pour les citoyens et renforcer la confiance dans l'institution.

L'intégration de ces nouveaux magistrats devrait, en effet, représenter une aspiration pour une justice davantage plus performante et intègre dans le pays. Toutefois, leur mission ne sera pas sans défis. Entre pressions de différents bords, attentes sociétales et contraintes structurelles, ils devront démontrer leur engagement envers les principes d'équité et d'impartialité.