Madagascar: Coopération avec la GIZ - Cap vers l'énergie durable, pour accélérer l'électrification rurale

Dans le pays, où seulement 36 % de la population a accès à l'électricité, la Coopération allemande (GIZ) joue un rôle clé dans la promotion des énergies renouvelables et de l'électrification rurale.

À travers des initiatives structurantes telles que le programme PERER (Promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables) et le Programme de développement de projets (PDP), le GIZ oeuvre pour un accès durable et équitable à l'énergie sur l'ensemble du territoire. Avec environ 19 millions de Malgaches vivant sans électricité, notamment en milieu rural, la nécessité d'une électrification rapide et efficace s'impose. « Le faible taux d'électrification représente aussi une opportunité pour le secteur privé, avec un besoin d'investissement estimé à 7 milliards de dollars, dont plus de la moitié devrait provenir du secteur privé », explique Carlos Miro, chef du projet PERER/TANGO.

Solutions adaptées

Dans cette dynamique, le Pacte énergétique national de Madagascar, signé en janvier 2025 avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs, ambitionnent de porter le taux d'électrification à 80 % d'ici 2030. Pour y parvenir, l'objectif est de doubler la capacité en énergies renouvelables en partenariat avec le secteur privé. A noter que la troisième phase du PERER cible, en priorité, les régions du Grand Sud.

Ce programme vise à créer un cadre réglementaire favorable, à soutenir les projets d'électrification et à développer les usages productifs de l'énergie. « Nous ne faisons pas de l'électrification pour le principe. C'est un levier pour améliorer la qualité de vie et stimuler la croissance économique, tout en protégeant l'environnement », souligne Carlos Miro.

L'une des innovations majeures de cette édition est l'introduction de l'approche CERI (Cadre d'électrification rurale intégrée), inspirée des modèles de l'ONU et du MIT. Cette méthodologie adopte une vision territoriale et multi-technologique pour maximiser l'accès à l'électricité en combinant mini-réseaux, nano-réseaux et kits solaires, en complément des infrastructures de réseau classique.

Engagement sur le long terme. Présente à Madagascar depuis plus de 40 ans, la GIZ ne se limite pas à financer des infrastructures. Elle accompagne également la mise en oeuvre des projets et leur viabilité économique. À travers l'Action TANGO (Tosika Angovo), cofinancée par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), elle accélère l'électrification en facilitant la mise à l'échelle des solutions existantes.

Selon Carlos Miro, le potentiel énergétique du pays est un atout majeur : « Madagascar a suffisamment de ressources renouvelables pour garantir l'accès à l'électricité pour tous, tout en protégeant l'environnement et en luttant contre le changement climatique. » Un défi de taille, mais essentiel pour le développement socio-économique du pays.