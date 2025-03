Madagascar: Rallye des industries - La première édition au mois de juin

Le Syndicat des industries de Madagascar continue d'innover en matière de promotion de l'industrie locale. Le groupement patronal annonce le lancement de la première édition du Rallye des industries.

L'événement, organisé en partenariat avec le cabinet MERCATIS Consulting, aura lieu au mois de juin prochain et se fixe comme objectif de promouvoir et valoriser l'industrie locale auprès du grand public et des étudiants universitaires.

Suite logique

Lors d'une conférence de presse de lancement tenue hier, à son siège à Tsaralalàna, le président du SIM, Tina Rasamimanana, a annoncé que cette initiative est la suite logique des actions entreprises par le groupement dans le cadre de sa mission de promotion de l'industrie locale. « C'est une occasion pour nous de contribuer à la réalisation d'un des trois piliers de la politique générale de l'Etat qu'est l'industrialisation », a expliqué le Président du SIM. Et cette fois-ci, ce sont les jeunes qui sont visés puisque le Rallye des industries est un concours interuniversitaire qui met en lumière le rôle clé des industries malgaches dans le développement économique du pays. Il permettra également d'encourager l'engagement et l'attachement des jeunes envers les produits et les services locaux, tout en créant une interaction dynamique entre les entreprises membres du SIM et les jeunes générations.

Ludique et éducative

Comme il vise essentiellement les jeunes, le Rallye des industries prendra la forme d'un jeu éducatif télévisé. « On a opté pour une approche ludique et éducative car c'est l'une des meilleures manières d'intéresser les jeunes », a expliqué le responsable du cabinet MERCATIS. La projection télévisée permettra également aux téléspectateurs de découvrir le tissu industriel national. Le Rallye des industries repose sur quatre types d'épreuves conçues pour tester les connaissances et compétences des participants sur l'industrie locale. La première : le Rallye cognitif est un quizz de culture générale sur l'industrie malgache, évaluant la mémoire, la réflexion et la compréhension des enjeux industriels du pays.

La deuxième : le Rallye pratique, consiste en des simulations de défis réels rencontrées par les entreprises industrielles, demandant aux participants d'analyser des situations et de proposer des solutions. Le Rallye sensoriel, la troisième épreuve, est basée sur les sens : la vue, le toucher, l'odorat et le goût pour identifier des matières premières, des produits finis ou des procédés industriels spécifiques à Madagascar. Et enfin le Rallye créatif, qui est un challenge d'innovation pour lequel les équipes doivent concevoir un projet industriel original et intégrant des critères de faisabilité et de valeur ajoutée pour l'économie locale.

Immersion totale

Pour cette première édition, une dizaine d'établissements supérieurs de la capitale seront sélectionnés pour participer à ce jeu qui permettra aux jeunes d'être en immersion totale dans les entreprises. Au terme d'une première qualification, le jeu prévoit des huitièmes à la grande finale, avec des prix à gagner. « Au-delà des prix, le Rallye des industries permettra également aux jeunes participants les plus méritants de se faire connaître auprès des chasseurs de compétences », a précisé le Président du SIM. Il souligne que ce concours se veut aussi être un acte de patriotisme car il rappellera à tous, en particulier à la jeunesse, la richesse de nos terres et la diversité de ce que nous produisons.