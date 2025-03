Madagascar: Sécurité maritime - Un patrouilleur indien fait escale à Antsiranana

De passage à Antsiranana du 18 au 21 mars, le garde-côte indien ICG Saksham a levé l'ancre hier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son déploiement à l'étranger, notamment auprès de pays amis de la région de l'océan Indien.

Doté d'un équipage de douze officiers et de quatre-vingt-dix-sept marins, le patrouilleur de 105 mètres de long a accosté sans difficulté au port d'Antsiranana.

Saksham, qui signifie « Le Capable », incarne la volonté et l'engagement des garde-côtes indiens à assurer des mers sûres, sécurisées et propres dans leur zone de responsabilité, conformément à leur devise Yatra, Tattra, Sarvatra (« Partout, en tout lieu, en tout temps »). Il est équipé d'instruments de navigation et de communication de pointe. Cinquième et dernier navire de la classe Sachet, une série de cinq patrouilleurs hauturiers de 105 mètres, Saksham a été entièrement fabriqué en Inde et mis en service le 16 mars 2022 par le chantier naval M/s Goa Shipyard.

Le capitaine du patrouilleur a expliqué que la mission de son bâtiment est de relever les défis maritimes, de renforcer la coopération maritime et d'entretenir des relations avec les garde-côtes des pays de la région, qui partagent les mêmes préoccupations et défis en matière de sécurité maritime.

Relations diplomatiques

Cette approche s'inscrit dans la vision SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) portée par l'Inde.

Conformément aux usages diplomatiques, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Shri Bandaru Wilsonbabu, accompagné du commandant du navire, a rendu une visite de courtoisie aux autorités civiles et militaires de la région Diana, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Cette rencontre symbolise le renforcement des relations diplomatiques et des échanges entre l'Inde et la région Diana.

Lors de l'entretien, l'ambassadeur a salué la coopération croissante entre l'Inde et Madagascar, notamment dans les domaines de l'économie, de la culture et de l'éducation. Des discussions fructueuses ont eu lieu sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le transport maritime, les échanges culturels, le tourisme, la santé et les investissements dans les infrastructures locales.

À l'issue de son intervention, l'ambassadeur Shri Bandaru Wilsonbabu a souligné que cette escale témoigne des liens d'amitié étroits entre l'Inde et Madagascar. Il a rappelé que l'Inde considère Madagascar comme un voisin proche et un pays en plein essor dans la région de l'océan Indien. Conformément à la vision SAGAR et à la philosophie indienne ancestrale du Vasudhaiva Kutumbakam

(« Le monde est une seule famille »), il a affirmé que l'Inde restera un partenaire engagé et fiable pour le développement de Madagascar, en particulier de la région Diana.

Le diplomate a conclu : « L'escale du Saksham est une belle opportunité pour rapprocher les peuples et cultiver une meilleure compréhension mutuelle entre les deux nations. » Il s'est également réjoui du fait que « des personnes d'origine indienne vivent à Antananarivo et dans d'autres régions de Madagascar depuis plus de cent cinquante ans et contribuent activement à l'économie du pays ».

Le gouverneur Taciano Rakotomanga a, de son côté, chaleureusement remercié la délégation indienne pour cette visite et a souligné les nombreux atouts de la région Diana, notamment son potentiel en matière de développement durable, de tourisme et d'infrastructures maritimes. Il a exprimé son souhait de voir cette visite renforcer les partenariats régionaux et encourager davantage de projets communs.

La première journée s'est conclue par une réception à bord du Saksham.