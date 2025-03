Madagascar: Exposition RIDO - Quand l'art dévoile les souvenirs

L'artiste Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy, lauréat du Prix Paritana 2024, présente son exposition, intitulée Rido-Dévoiler les souvenirs, à l'Institut Français de Madagascar (IFM) du 17 mars au 19 avril 2025.

Ce projet artistique, soutenu par la Fondation H en partenariat avec l'IFM, la Cité Internationale des Arts à Paris et Air France, est une restitution de résidence où l'artiste dévoile son univers mémoriel à travers une série d'installations multimédias.

Pour le Prix Paritana 2024, le projet Ridô-Dévoiler les souvenirs se matérialise sous forme d'installations contemporaines et innovantes, centrées autour du ridô (rideau), un symbole fort de l'intimité familiale. Ce motif fait écho aux rideaux de la maison de ses grands-parents, lieux où l'artiste puise ses souvenirs d'enfance. Pour Irimboangy, le rideau incarne à la fois ce qui cache et ce qui révèle, marquant la frontière entre le visible et l'invisible, tout en témoignant des récits et passages marquants de la vie familiale.

Les oeuvres de l'artiste plongent ainsi le spectateur dans un voyage introspectif, où les objets du quotidien deviennent des éléments narratifs. Parmi eux, on retrouve notamment le talisman de son grand-père et l'auto de la Vierge, symboles de protection et de transmission spirituelle. D'autres objets anciens de sa famille sont exposés dans des vitrines au centre de la salle, entourant ses oeuvres. Les souvenirs de repas partagés en famille et de cérémonies de vodiondry (dote traditionnelle) ressurgissent également, portés par une écriture narrative qui lie le texte aux images.

Pour instaurer une distance visuelle avec ses souvenirs, l'artiste utilise l'intelligence artificielle pour générer des "images voilées", offrant une vision troublée et incertaine de sa mémoire. Ces créations s'accompagnent d'une vidéo immersive, réalisée en trois dimensions, capturant l'atmosphère du lieu familial, et ponctuée par la voix de sa grand-mère lui adressant ses dernières bénédictions, ou "tso-drano" (souffle d'eau), avant son départ pour la France à l'âge de 17 ans. Cette vidéo soulève une réflexion profonde sur le départ, le déracinement et la trace laissée par ceux qui partent : "Je regardais souvent par la fenêtre. J'ai toujours voulu partir. Mais à quel prix ?

Qu'est-ce qui reste derrière nous quand on part ?"

Diplômé d'un master en design, création, projet et transdisciplinarité à l'ESSAAMA de Paris, Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy est aujourd'hui artiste, designer et chercheur. Se définissant comme un conteur visuel, il cherche à préserver et valoriser le patrimoine culturel malgache à travers son approche transmédia, en donnant voix aux récits silencieux et invisibilisés de son enfance et de sa famille.