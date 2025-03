Madagascar: SYNDROME DE DOWN - La vie compliquée des enfants trisomiques

La Journée mondiale de la Trisomie 21 a été célébrée hier à l'esplanade Barea Mahamasina. Cet événement a permis de sensibiliser le public aux réalités des enfants atteints du syndrome de Down.

Élever un enfant trisomique est un parcours semé d'embûches. Geneviève Rasoanirina, mère de Rosia, 21 ans, partage son ressenti : «Accepter que notre enfant ait une vie différente de ce que nous avions imaginée n'est pas simple. Vivre avec une trisomie 21 signifie que cela prend plus de temps pour apprendre à marcher, parler et se développer par rapport aux autres enfants.» Son quotidien et celui de son mari ont été marqués par des sacrifices, mais aussi par une volonté constante de soutenir leur fille.

Pour de nombreux parents, l'annonce du diagnostic est un choc. Fanomezantsoa Ratsimbazafy avoue : «J'avais toujours pensé que mon enfant trisomique ne pourrait ni étudier ni s'épanouir.» Certains couples ne résistent pas à cette épreuve. Holly, mère d'un enfant trisomique, raconte qu'elle élève seule son fils, son mari n'ayant pas accepté sa condition.

Daniella Laza Razafinjatovo, présidente de l'Association Down Syndrome Madagascar, insiste sur la nécessité d'un accompagnement adéquat. «Un dépistage prénatal pourrait aider les futurs parents à mieux se préparer. Il est crucial d'obtenir la collaboration des autorités pour intégrer cette pratique dans le pays.»

Progrès

Elle souligne aussi l'importance des associations, qui offrent aux enfants trisomiques un environnement stimulant et aux parents un espace d'échange et de soutien.

L'évolution des mentalités et un meilleur accès à l'éducation changent progressivement la perception du handicap. De plus en plus de parents constatent les progrès de leurs enfants et retrouvent espoir. «Oui, il y a un retard dans le développement, mais fini le temps où on laisse un enfant trisomique dans un coin sans espoir qu'il puisse parler !»

Vivre avec un enfant trisomique reste un défi, notamment face au regard des autres. Geneviève conclut avec détermination: «Aujourd'hui, cela ne me touche plus. Mon conjoint et moi menons une vie ordinaire avec notre enfant extraordinaire.»